Ложное убеждение жителей Ирана, что метанол может вылечить коронавирус, привело к гибели 728 человек в период с 20 февраля по 7 апреля, сообщил советник министерства здравоохранения Ирана Хосейн Хасаниан, передает «Интерфакс».

В Иране употребление алкоголя строго запрещено законами шариата, однако среди населения активно циркулирует информация, что метанол якобы следует употреблять для «лечения» и «профилактики» коронавируса.

Отмечается, что на фоне роста спроса на алкоголь местные «самогонщики» стали продавать токсичный метанол, употребление которого может привести к тяжелому отравлению и даже летальному исходу.

В Национальном управлении судебно-медицинской экспертизы Ирана в свою очередь сообщили, что отравление алкоголем в стране в этом году выросло более чем в десять раз по сравнению с прошлым годом. В прошлом году жертвами алкогольных отравлений стали 66 человек.

Minval.az