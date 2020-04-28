Фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о решении возглавить страну и выйти из соглашения, в результате которого сформировалось правительство национального согласия (ПНС). Об этом сообщает РБК.

«Мы прекращаем действие [Схиратского] политического соглашения. Оно стало частью прошлого по решению ливийского народа, источника власти», — заявил он.

По словам Хафтара, ЛНА будет работать над условиями для создания гражданских и государственных институтов и продолжать процесс освобождения народа Ливии. Хафтар отметил, что ЛНА будет стараться «облегчить страдания» народа, защищать права граждан, выполнять их желания и работать на их благо.

Представитель Правительства национального согласия Ливии Мохаммед Али Абдалла заявил, что «Хафтар еще раз показал миру свои авторитарные устремления». «Он больше не стремится скрывать свое презрение к демократии в Ливии», — сказал он.

Представители России официально заявление Хафтара не комментировали. Анонимный источник РИА Новости в МИД РФ сообщил, что заявление фельдмаршала «удивительно».

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