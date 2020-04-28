Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что в курсе состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, однако отказался раскрывать какие-либо детали на этот счет. Соответствующее заявление он сделал в понедельник на пресс-конференции для журналистов в Белом доме.

«Да, у меня есть очень хорошие соображения на этот счет, но я не могу говорить об этом сейчас», — сказал глава государства. «Я просто желаю ему всего лучшего, у меня очень хорошие отношения с ним», — сказал Трамп. Он также выразил надежду, что у лидера КНДР «все хорошо».

«Я, в общем-то, знаю, как у него дела. И вы, возможно, услышите об этом в не столь отдаленном будущем», — подчеркнул Трамп, обращаясь к журналистам.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источник в администрации США выступила с утверждением, что в Вашингтоне изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына после того, как тот якобы перенес хирургическую операцию. Трамп позднее сообщил на брифинге, что, по его данным, эта информация СМИ не соответствует действительности. Власти Южной Кореи также заявляли об отсутствии данных о заболевании лидера КНДР, а в МИД КНР усомнились в источнике информации CNN.

Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля, когда он провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам внутренней политики. В частности, он не посетил 12 апреля ежегодную сессию Верховного народного собрания, а также впервые за годы своего правления не принял участия в торжественной церемонии в Кымсусанском дворце Солнца, которая состоялась 15 апреля по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена. Отсутствие в рядах руководства страны в главный национальный праздник породило слухи о возможной болезни лидера КНДР, которые в настоящее время никак не комментируются официальными лицами и СМИ народной республики и не подтверждаются информированными источниками в Пхеньяне.

Minval.az