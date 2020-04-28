Усугубление эпидемиологической ситуации грозит увеличением числа голодающих в Западной Африке в пять раз. С таким предупреждением выступила координатор по вопросам устойчивости к внешним воздействиям для этого региона Кумба Соу, интервью с которым в понедельник распространила Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН.

По его словам, проблема недостатка продовольствия, вызванного засухами, нашествиями пустынной саранчи, а также конфликтами в Западной Африке и регионе Сахель, сейчас усугубляется пандемией. «По всей Западной Африке по состоянию на начало апреля свыше 11 млн человек нуждаются в неотложной продовольственной помощи, главном образом из-за конфликтов. И если быстро не принять мер, это число будет продолжать расти и в период между урожаями (июнь — август) может достичь 17 млн. Если эпидемиологическая ситуация ухудшится, еще 50 млн человек в регионе грозит продовольственный кризис», — отметила эксперт организации.

«Крайняя опасность грозит тем, кто уже голодает. В особо уязвимом положении оказались дети. Почти 2,5 млн детей, более четверти в Буркина-Фасо, Мали и Нигере, страдают от тяжелой и острой формы неполноценности питания», — констатировала Соу.

Во многом проблемы местного населения объясняются особенностями ведения сельского хозяйства и животноводства в этих районах. «Веками по всему Сахелю кочевники-скотоводы каждый год перемещались на сотни миль в поисках пастбищ для своего стада. Это они проделывают каждый год и в особенности в апреле-мае, когда пастбища становятся суше. Многие мавританские кочевники-скотоводы, например, в поисках пастбищ отправляются в Мали и Сенегал. Но с закрытием границ они больше не могут перемещаться в поисках корма и воды или для торговли. В результате кочевники потеряют свои доходы, так как не смогут продать животных или купить все для них необходимое, а могут и потерять скот из-за мора или болезней. Когда животные умирают или перестают давать молоко или мясо, люди начинают голодать. С потерей животных люди лишаются и средств к существованию», — пояснила она.

От пандемии пострадают и обычные фермеры из-за перебоев с поставкой удобрений и семян, закрытия магазинов и рынков и уменьшения объема помощи. «Поскольку основная часть Западной Африки и так уже страдает от других сложных кризисных ситуаций, нашим первоочередным приоритетом является обеспечение и сохранение наших текущих чрезвычайных мер реагирования. Особенно это касается деятельности по поддержке предстоящей сельскохозяйственной кампании, что поможет смягчить воздействие пандемии на продовольственную безопасность», — сказала Соу. При этом она указала на недостаток финансирования работы ФАО по реагированию в регионе.

Minval.az