Премьер-министр Индии Нарендра Моди в понедельник заявил, что режим изоляции, действующий в стране месяц, принес положительные результаты, и что в Индии спасены «тысячи жизней» благодаря этой мере, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

«Последствия коронавируса, однако, останутся заметными в ближайшие месяцы», — приводит агентство его слова, он выступил перед главами штатов в режиме видеоконференции.

На прошлой неделе Индия ослабила ограничительные меры в сфере сельского хозяйства и промышленности, а также, позволила возобновить работу магазинов.

Ограничения в стране введены 25 марта, они будут действовать как минимум до 3 мая. Моди не уточнил в понедельник, будут ли они продлены.

В Индии с начала пандемии зарегистрировали 27 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались 872 человека.

Minval.az