Спикер палаты представителей США, демократ Нэнси Пелоси в понедельник поддержала бывшего вице-президента США Джо Байдена в качестве участника президентских выборов в стране.

«Я с гордостью поддерживаю кандидатуру Джо Байдена на пост президента США, потому что он будет выдающимся президентом», — цитирует «Интерфакс» Пелоси.

«Сейчас больше, чем когда-либо, мы нуждаемся в смотрящем вперед, закаленном в боях лидере, который будет бороться за людей. В президенте, у которого есть ценности, опыт и стратегическое мышление, чтобы сплотить нашу нацию и построить лучший справедливый мир для наших детей», — сказала спикер.

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