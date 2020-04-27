Римско-католическая церковь Италии осудила решение правительства продлить запрет на участие в мессах, несмотря на поэтапное смягчении мер по борьбе с эпидемией коронавируса нового типа.

В заявлении католического епископата Италии указано, что они «не могут смириться с нарушением свободы вероисповедания» и обвинили правительство в произвольном исключении мессы из графика поэтапного снятия мер, передает Reuters.

Епископы заявили, что правительство обязано «проводить различие между их ответственностью, которая заключается в том, чтобы дать четкие указания медико-санитарного характера, и ответственностью Церкви, призванной организовать жизнь христианской общины, соблюдая предписанные меры, но в условиях полной автономии».

В ответ на заявление епископов Президиум Совета министров Италии сообщил, что правительство «принимает жалобу к сведению» и намеревается разработать специальный протокол, который позволит верующим участвовать в богослужении в условиях максимальной безопасности «как можно скорее».

В католических храмах Италии мессы отменили еще в начале марта. Но в документе, фиксирующем смягчения карантинного режима с 4 мая по 1 июня, ничего не сказано о мессах.

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