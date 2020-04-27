На территории 15 из 16 федеральных земель Германии с 27 апреля введено обязательное ношение масок в общественных местах и транспорте. За несоблюдение данного правила будет взиматься штраф до €5 тыс.

Необходимость носить защитные маски распространяется на такие регионы, как Бавария, Берлин, Гессен, Нижняя Саксония, Баден-Вюртемберг, Бранденбург, Мекленбург ― Передняя Померания, Бремен, Саар, Саксония, Тюрингия, Северный Рейн ― Вестфалия, Рейнланд ― Пфальц, Саксония ― Анхальт, передает «РИА Новости».

Отмечается, что в германской земле Шлезвиг ― Гольштейн это обязательство вступит в силу 29 апреля. Также подчеркивается, что в качестве альтернативы медицинским маскам могут быть использованы различные шарфы и платки, которые закрывают область носа и рта.

Ранее в этот день сообщалось, что правительство ФРГ ожидает снижения национального ВВП на 6,3% в 2020 году по сравнению годом ранее из-за последствий пандемии коронавируса. Ожидалось, что федеральное и региональное правительство примут решение 6 мая, будут ли дальнейшие шаги по смягчению ограничительных мер в стране.

По последним данным портала Worldometer, в ФРГ зафиксировано свыше 157,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, при этом скончались 5 976 пациентов, а выздоровели ― 114,5 тыс.

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