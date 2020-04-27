Группа архитекторов прибыла на строительную площадку по восстановлению после пожара Собора Парижского Богоматери, чтобы составить план дальнейшего хода работ, передает The Tablet.

В начале марта все строительные работы в храме приостановили в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.

На этой неделе специалисты должны проинспектировать площадку и провести необходимые подготовительные работы для прибытия на следующей строителей.

По данным издания, ожидается, что в начале мая на работу по восстановлению собора вернутся около 50 рабочих.

Сроки завершения восстановления храма пока не меняли, все работы планируется закончить к 2024 году.

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