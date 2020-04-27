За последние 24 часа в Иране от коронавируса нового типа умерли 96 человек, сообщает Министерство здравоохранения Ирана.
Отмечается, что число умерших от коронавируса в Иране достигло 5806 человек.
За последние 24 часа в Иране от коронавируса нового типа умерли 96 человек, сообщает Министерство здравоохранения Ирана.
Отмечается, что число умерших от коронавируса в Иране достигло 5806 человек.
Дата: 2020/04/27 14:27
Раздел: Мир
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