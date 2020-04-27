Три недели назад в аэропорт имени Вацлава Гавела в Праге из России прибыл мужчина с российским дипломатическим паспортом. Его встретил автомобиль российского диппредставительства и отвез в посольство. В портфеле пассажира мог находиться смертельный яд рицин, сообщает чешский еженедельник Respekt со ссылкой на источники в силовых структурах Чехии.

Возможный участник покушения был сотрудником одной из российских спецслужб и мог пользоваться дипломатическими документами и помощью сотрудников российского посольства, предполагает издание. С момента его прилета чешские спецслужбы взяли под охрану нескольких пражских политиков: главу администрации Праги-6 Ондржея Коларжа и мэра Праги Зденека Гржиба. О том, что к ним приставили охрану, тот же Respekt сообщил неделю назад, но ни мэр, ни Коларж официально это не комментировали. Тем не менее пресс-секретарь мэра Праги подтвердила, что он больше не пользуется общественным транспортом, как делал раньше, а «по соображениям безопасности» ездит на работу на машине.

Коларж был одним из главных инициаторов демонтажа памятника советскому маршалу Коневу.

Гржиб, в свою очередь, в конце февраля пролоббировал решение о переименовании площади перед посольством России в честь убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова. Оба события вызвали бурю недовольства со стороны российских дипломатов в Чехии. МИД РФ на своей странице пообещал «ответ» на снос памятника, а глава Минобороны РФ Сергей Шойгу написал письмо чешским властям, требуя передачи памятника России.

Представители МИД РФ или российских спецслужб публикацию Respekt о «человеке с рицином» пока не комментировали.

Minval.az