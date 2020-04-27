Дни «советизации» союзных республик, в том числе годовщина оккупации независимого Азербайджана советской Россией 28 апреля 1920 года, «красными днями календаря» не были. Не то чтобы советская пропаганда стеснялась объявлять день трагедии «праздником». Просто 15 дополнительных праздничных дней в СССР считали непозволительным излишеством, а собственный праздничный календарь для республик — о такой неслыханной дерзости невозможно было и помыслить. В результате 28 апреля вывешивали на улицах Баку флаги — СССР и Азербайджанской ССР, проводили торжественное собрание, включали в телепрограмму «революционные» фильмы, но не более того.

Но теперь складывается впечатление, что этот «календарь памятных дат» самым внимательным образом проштудировали в Москве. И не только проштудировали, но и «приняли к исполнению». Устроив как раз накануне столетней годовщины аннексии Азербайджана впечатляющий фестиваль политического «ностальжи» на тему воссоздания СССР.

Так, Владимир Соловьев, один из наиболее одиозных российских пропагандистов, в эфире имени себя не только грозится избить футбольного комментатора Василия Уткина — в очередном его эфире Владимир Вольфович Жириновский принялся рассуждать о геополитике и, пообещав наступление «десятилетия России», выход Испании, Португалии и Италии из ЕС и борьбу США с Китаем, где побеждать будет Китай, затем озвучил главное. По версии Владимира Вольфовича, страны Восточной Европы якобы сами попросятся в новый СССР. «Все снова к нам поползут! Мы восстановим границы СССР, но не союз республик! А на правах областей, краев. Они попросятся! Мы никого не будем принуждать, мы будем ждать… Наше время наступает!», — вещал Владимир Вольфович.

Жириновский, конечно, любитель раздавать громкие обещания вроде «мытья сапог в Индийском океане». Только вот полностью отмахнуться от его словесных эскапад тоже не получается. Как уже не раз отмечалось, на языке у Владимира Вольфовича бывает ровно то, что и на уме у Владимира Владимировича. Тем более что рассуждал о воссоздании СССР не он один.

Напомним: как уже рассказывал Minval.az, несколько дней назад не кто иной, как Владимир Владимирович Путин собственной персоной, заговорил о том, что в бывших республиках исчезает страх перед «восстановлением СССР» и там с жаром участвуют в российских интеграционных проектах. Наконец, на животрепещущую тему «почему распался СССР» высказался не кто иной, как Михаил Сергеевич Горбачев, который заявил в интервью РИА «Новости»: «Срыв перестройки в 1991 году был результатом действий путчистов ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча, чтобы развалить страну». За что, кстати говоря, удостоился резкой отповеди от Станислава Шушкевича, бывшего председателя Верховного Совета Беларуси и участника переговоров в Беловежской пуще, который прямо возложил ответственность за распад СССР на самого Горбачева, который в представленном 20 октября 1991 года проекте нового договора решил оставить за «центром» слишком много полномочий, и добавил: «Он врет несусветно. <…> В его возрасте лучше этого не делать». И вот тут уже нетрудно увидеть «отсылку» к малоприятным для многих реалиям. СССР не «развалили» некие злые дяди в пробковых шлемах. Он уже расползался по швам в полном соответствии со старой истиной: тресты лопаются изнутри. Горбачев честно пытался удержать рассыпающуюся империю, пускал в ход то «пряники» в виде «гласности», «перестройки» и кооперативов, то кнут в виде карательных акций на национальных окраинах, но СССР все равно ушел в небытие — скорее вопреки Горбачеву, чем благодаря ему.

Но теперь СССР явно пытаются заново прорекламировать. А еще — прозондировать почву на пример «воссоздания». Где — вне зависимости от того, будет ли именоваться новое образование «Евразийским союзом», «Российской Федерацией» или еще как-нибудь — ныне независимые государства будут низведены до роли «краев» и «областей» без намека на реальную национальную государственность.

И что же — в Москве действительно уверены, что республики вот уже на будущей неделе «поползут обратно» в этот воссозданный Советский Союз? Да еще на тех условиях, о которых так нечаянно проговорился Жириновский? В Кремле на фоне нарастающих политических проблем решили об этом просто поговорить и «подкачать рейтинг»? Или…

А вот теперь серьезно. Если не изменяет память, разговоры на тему «сами приползут» кремлевские пропагандисты завели еще в то время, когда СССР еще красовался на карте мира. Только вот на увещевания и их силу в «первопрестольной» полагались не очень. В 1920 году, когда Ленину «взять Баку было крайне, крайне необходимо», главным «инструментом» воссоздания империи в старых границах, но с новым названием были бронепоезда. В восьмидесятые-девяностые — саперные лопаты, танки и огонь на поражение по окнам домов и машинам «скорой помощи». В 2014 — «вежливые люди» в униформе без знаков различия.

Можно долго спорить и выстраивать версии, подзабыли ли в Москве, чем обернулся для РФ «крымнаш», или же там не собираются отдавать приказ «наступать», а намерены всего лишь поговорить о воссоздании СССР, поддержать рейтинг Путина и прозондировать почву. Важно другое: теперь, на фоне санкций, после «крымнаша», эти разговоры московских пропагандистов в контролируемом эфире имеют уже другое прочтение и совсем другую политическую цену. Платить которую Москве предстоит уже сейчас, причем на множестве политических «треков» сразу.

Так что это не тот случай, когда, согласно известной восточной поговорке, «слова налогом не облагаются».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az