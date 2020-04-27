Министерство обороны Соединенных Штатов с тринадцати до семи сократило число критических недостатков первой категории действующего истребителя пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II, сообщает Defence News.

Тем самым российский перспективный истребитель Су-57 частично лишится одного из своих заявленных преимуществ перед американским самолетом.

Одним из недостатков называется текущий режим работы AN/APG-81производства компании Northrop Grumman, радара с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), который способен проводить сканирование окружающего пространства над морем только в области, находящейся непосредственно прямо перед истребителем.

В публикации отмечается, что данная особенность не связана с физической конструкцией AN/APG-81, а решить проблему предполагается до 2024 года включительно повышением вычислительной мощности устройства и обновлением его программного обеспечения.

Другие недостатки F-35 Lightning II связаны, в частности, с наддувом в кабине пилота и шлемом летчика.

Minval.az