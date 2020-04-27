США попытаются добиться принятия Советом Безопасности ООН проекта резолюции, предусматривающей сохранение оружейного эмбарго в отношении Ирана, на основании положения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого Вашингтон вышел в 2018 году. Об этом сообщила в воскресенье газета The New York Times, ссылающаяся на источники в администрации Соединенных Штатов.

Они напомнили, что, в соответствии с положениями СВПД, который был подписан постоянной пятеркой СБ ООН и Германией с Ираном в 2015 году, Тегеран с октября сможет приобретать оружие и военную технику у зарубежных поставщиков. Администрация США намерена этого не допустить и попытаться убедить членов СБ ООН либо продлить срок действия оружейного эмбарго, либо ввести еще более жесткие санкции против Ирана.

По данным газеты, госсекретарь Майкл Помпео одобрил план, согласно которому США, с юридической точки зрения, все еще являются участницей СВПД и якобы вправе потребовать возобновления санкций ООН, которые действовали до заключения ядерной сделки. Если оружейное эмбарго не будет продлено в октябре, то Вашингтон воспользуется этим аргументом, чтобы настоять на возобновлении старых санкций. Теоретически такой вариант действий будет обязателен для исполнения всеми остальными членами Объединенных Наций, поясняет газета.

С ее точки зрения, замысел администрации президента Дональда Трампа преследует далеко идущие цели с учетом приближения выборов 3 ноября. Например, вынудить Тегеран заключить новый договор на смену СВПД, но на условиях, в большей степени устраивающих США. Иран неоднократно отказывался вступать в подобные переговоры и требует, чтобы Соединенные Штаты снова стали участником ядерной сделки и неукоснительно выполняли все ее положения. Трамп такой путь отвергает.

Согласно публикации, многие союзники США в Европе выступят против замысла и слишком выборочного обращения США с международным договором подобной значимости. «Мы не можем позволить Исламской Республике Иран начать закупать обычное оружие через шесть месяцев. Ныне экс-президенту Бараку

Обаме никогда не следовало соглашаться на прекращение оружейного эмбарго ООН, — приводит газета ответ Помпео на просьбу прокомментировать публикацию. — Мы готовы воспользоваться всеми имеющимися у нас дипломатическими вариантами для обеспечения сохранения оружейного эмбарго СБ ООН».

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук довел подробности замысла до сведения некоторых членов Совета национальной безопасности Белого дома, пишет газета со ссылкой на европейских дипломатов. По их словам, Хук во время визитов в Нью-Йорк и Париж сообщил союзникам о плане в общих чертах, умолчав, однако, о готовности США в одностороннем порядке требовать ужесточения санкций в отношении Тегерана.

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