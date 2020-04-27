В Саудовской Аравии больше не будут назначать высшую меру наказания несовершеннолетним преступникам. В воскресенье поддерживаемая государством Комиссия по правам человека (HRC) сообщила о соответствующем указе короля Салмана.

Это значит, что все приговоренные к смертной казни за преступления, которые они совершили будучи несовершеннолетними, не будут казнены, указала комиссия.

Вместо этого они получат наказания в виде тюремного заключения максимальным сроком десять лет, сообщил глава HRC Аввад Алаввад.

По его словам, данное решение помогает сформировать в королевстве «более современный уголовный кодекс» и демонстрирует его стремление проводить основополагающие реформы в области прав человека даже в условиях пандемии коронавируса.

Алаввад также пообещал, что за отменой смертной казни для несовершеннолетних последуют и другие реформы.

К отмене смертной казни, в особенности в отношении несовершеннолетних, Саудовскую Аравию неоднократно призывали международные правозащитные организации.

Minval.az