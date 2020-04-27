Италия начинает поэтапное ослабление локдауна. Так, премьер-министр Италии Джузеппе Конте представил план отмены ограничительных мер с 4 мая, пишет DW.

Первыми откроются парки и сады, разрешены представляющие национальный интерес тренировки спортсменов, а также будет возобновлено производство и начнется работа на строительных площадках. Магазины, музеи, рестораны планируется открыть с 18 мая. Парикмахерским разрешат возобновить работу с 1 июня.

Власти Испании разрешили детям гулять на улице после 6 недель карантина. Министерство здравоохранения в Мадриде разъясняет правила: детям до 14 лет гулять разрешается в сопровождении одного взрослого, только один раз в день, в течение одного часа между 9.00 и 21.00 и в радиусе 1 км от дома.

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