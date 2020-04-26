Губернатор штата Гавайи Дэвид Айдж объявил о продлении до 31 мая режима самоизоляции и обязательного карантина для приезжающих, сообщает в воскресенье «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

«Это было непростое решение. Я знаю, всем было тяжело. Бизнесу необходимо возобновить работу. Люди хотят прекращения режима самоизоляции, мы хотим вернуться к нормальной жизни», — заявил Айдж, напомнив о потенциальной смертельной опасности вируса. По его словам, сложной остается ситуация на островах Гавайи и Мауи.

В штате Гавайи зафиксирован 601 случай заболевания коронавирусом, 13 человек умерли от осложнений.

Minval.az