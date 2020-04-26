Президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон согласились в необходимости реформирования Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Белого дома Джадда Дира.

«Президент Трамп и президент Макрон согласились в необходимости реформировать ВОЗ», — сказал Дир.

15 апреля Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения. Глава США заявил, что ВОЗ не предоставила своевременно информацию о распространении COVID-19 и не довела правду до сведения мировой общественности.

Minval.az