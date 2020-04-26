Число случаев коронавирусом в Турции возросло за сутки более чем на 2,3 тысячи, это наименьшее число с начала апреля, общее число заразившихся превысило 110 тысяч, умерли 99 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Третий день подряд число вылечившихся от коронавируса в Турции за сутки превышает число новых случаев.

«Сегодня выявлено 2357 новых случаев, всего заразившихся – 110130. Мы потеряли сегодня 99 пациентов, всего умерших – 2805. Вылечились сегодня 3558 пациентов, всего 29140», — цитирует РИА Новости Коджу.

По его словам, уменьшилось число людей, контактировавших с заразившимися, поэтому суточное количество тестов снизилось с 50 тысяч до 30 тысяч.

Minval.az