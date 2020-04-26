В городе Ухане (провинция Хубэй), ставшем эпицентром COVID-19, не осталось пациентов с коронавирусом. Об этом заявил официальный представитель государственной комиссии по вопросам здравоохранения провинции Хубэй Ми Фэн, передает РБК со ссылкой на «Синьхуа».

Последнего пациента, который находился в тяжелом состоянии, выписали 24 апреля. Кроме того, он стал последним вылечившимся тяжелым больным не только в Ухане, но и в Хубэе, согласно ежедневным сводкам комиссии.

По данным на 25 апреля, в больницах Уханя находились 12 человек. Вылечившиеся пациенты находятся под медицинским контролем в изоляции.

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