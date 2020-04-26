Президент Ирана Хасан Роухани в воскресенье заявил о разделении страны на несколько зон в зависимости от опасности распространения коронавируса для снятия или введения ограничений, сообщает РИА Новости.

Иран будет разделена на районы трех типов – белые, желтые и красные. Ограничения и нормы, связанные с коронавирусом, будут проводиться в рамках этого трехзонного разделения

Согласно заявлению Роухани, опубликованном на его официальном сайте, подобное деление зависит от уровня заражения коронавирусом на местах, где в зависимости от принадлежности той или иной категории будут приниматься соответствующие меры.

В белых зонах планируется открыть религиозные места, возобновить отправление религиозных культов – запрещенной ранее пятничной молитвы, а также разрешить собрания населения.

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