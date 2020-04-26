Соперничество между Соединенными Штатами и Китаем усилится в контексте пандемии коронавируса. Такое мнение высказала глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лая.

«Это стратегическое соперничество [между США и КНР], которое существует и которое обострится», — приводит слова министра ТАСС со ссылкой на El Mundo. По ее мнению, кризис, вызванный распространением заболевания, также может привести к росту неравенства между Севером и Югом.

Комментируя экономические последствия для Испании от пандемии, Гонсалес Лая уточнила: «Практически невозможно избежать сокращения ВВП». «Это сложно, потому что основной мерой, принятой для сдерживания инфекции, было резкое ограничение свободы передвижения, — добавила глава МИД. — Например, для туризма, который составляет 12% нашего ВВП, передвижения крайне важны».

Испания является одним из наиболее пострадавших в мире государств из-за пандемии. С начала распространения инфекции в королевстве было выявлено около 224 тыс. случаев заражения коронавирусом, 22 902 пациента умерли. С середины марта в Испании действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение людей. С воскресенья власти решили ввести послабления для детей, которым теперь можно выходить на прогулку.

Minval.az