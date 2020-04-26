Соединенные Штаты призвали правительство Афганистана и движение «Талибан» ускорить процесс обмена пленными на фоне угроз коронавируса.

«Обе стороны должны ускорить освобождение заключенных. Война с COVID-19 делает ее неотложной, а также будет способствовать мирному процессу, включая начало внутриафганских переговоров», — цитирует в воскресенье «Интерфакс» специального представителя США по примирению в Афганистане Залмая Халилзада.

«Точно так же Рамадан предоставляет талибам возможность принять гуманитарное прекращение огня, чтобы уменьшить насилие и приостановить наступательные военные операции до тех пор, пока не закончится кризис в области здравоохранения», — сказал Халилзад.

Minval.az