Экс-агент ФБР арестован по обвинению в получении взятки от адвоката, который имеет связи с армянской организованной преступностью.

«53-летний Бабак Бруманд из Лафайет (штат Калифорния), который вышел на пенсию в прошлом году, после службы в течении 20 лет в качестве специального агента в ФБР, был арестован по обвинению в совершении федерального преступления, так как он получил более 200 тысяч долларов в качестве взятки, а также подарки, в обмен на предоставление конфиденциальной информации адвокату, связанному с армянской организованной преступностью», — сообщает Тренд со ссылкой на сайт министерства юстиции США.

Как отмечается, в период с начала 2015 года по 2017 год, Бруманд получал взятки в среднем в размере около 10 тысяч долларов в месяц. Взятки выплачивались человеком, который был лицензированным адвокатом.

«Бруманд и адвокат договорились, что он предоставит адвокату конфиденциальную информацию от правоохранительных органов», — говорится в материале.

Как отмечается, экс-агент ФБР и адвокат познакомились в 2014 году.

«В 2015 году адвокат предложил агенту заниматься «некоторыми делами», на что Брудман согласился. Адвокат платил Брудману примерно 10 тысяч долларов в месяц «за информацию и защиту». Далее, адвокат попросил Бруманда сделать запрос в базе данных ФБР, относительно Левона Терменджяна, армянского деятеля, замешанного в связях с организованной преступностью, на которого работал адвокат. Поиск в базе данных был обнаружен ФБР в Лос-Анджелесе, при этом отмечается, что Бруманд неоднократно искал материалы дела по Терменджяну в январе 2015 года. Предположительно Бруманд получил доступ к материалам по делу Терменджяна в ФБР в мае 2016 года», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Терменджян, также известный как Лев Аслан Дермен, был осужден в прошлом месяце федеральным судом по обвинению в мошенничестве с налогами на возобновляемое топливо в размере 1 миллиарда долларов.

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