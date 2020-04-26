Сразу несколько боссов итальянской мафии, приговоренных к длительным срокам заключения, неожиданно оказались на свободе.

Досрочный выход «на волю» для представителей ведущих преступных синдикатов Италии оказался возможен из-за охватившей страну эпидемии коронавируса, передает телеканал Си-Эн-Эн.

Как заявил итальянский прокурор Федерико Кафиеро де Рахо, из тюрем уже вышли «крестные отцы» Коза ностры, Ндрангеты и клана Казалеси. Эти мафиозо переведены под домашний арест в соответствии с решением правительства страны о смягчении условий содержания для осужденных преступников на фоне распространения COVID-19. Всего с конца февраля на свободу вышли 6500 заключенных.

По словам представителя прокуратуры Италии, если раньше влиятельные гангстеры содержались в условиях «жесткой изоляции» для того, чтобы они не могли контактировать со своими преступными организациями, то в условиях домашнего ареста такие меры будет невозможно обеспечить.

«В момент кризиса, мафия может еще больше проникнуть в экономическую жизнь страны, особенно поддерживая или приобретая контроль над бизнесом из-за финансовых трудностей», — рассказал Кафиеро де Рахо.

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