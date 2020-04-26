Вершина одной из самых живописных гор Швейцарии – Маттерхорна окрасилась в цвета турецкого флага в знак солидарности в борьбе с пандемией коронавируса нового типа (COVİD-19).

Гора Маттерхорн, высотой в 4 478 м, считается одной из достопримечательностей этой европейской страны и расположена на границе с Италией.

Фотография вершины горы, на которую был спроецирован флаг Турции, за короткое время стала одной из самых популярных в соцсетях Швейцарии, передает агентство «Анадолу».

Представители турецкой общины европейской страны выразили признательность швейцарским властям за поддержку Турции.

В последние дня на вершину горы Маттерхорн проецируются флаги государств, которым распространившаяся инфекция нанесла большой урон.

Minval.az