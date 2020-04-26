Глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью изданию Bild выступил с критикой стремления европейских стран, как можно скорее открыть границы для туристов, предупредив, что подобные действия ведут к неприемлемым рискам.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Австрия контактирует по вопросу отмены пограничного контроля, в первую очередь, с Германией и Чехией, которые также преуспевают в борьбе с распространением коронавируса на своей территории.

«Европейская гонка за то, кто первым разрешит туристические поездки, ведет к неприемлемым рискам. Мы уже видели, к чему может привести инфекционный кластер в излюбленном туристами месте отдыха… Это не должно повториться», — заявил Маас. Издание отмечает, что министр имеет в виду австрийский курорт Ишгль, откуда пошла волна заболевания коронавирусом.

Маас отметил, что Европе необходимы общие критерии для возвращения к свободному туризму: «как можно скорее, но настолько ответственно, насколько это возможно».

«Мы не должны саботировать с трудом завоеванные успехи последних нескольких недель», — предупредил министр, подчеркнув, что в противном случае ограничения на поездки будут сохраняться гораздо дольше.

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