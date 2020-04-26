Министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини заявил, что страна до конца года не будет открывать границы для иностранных туристов.

Как сообщает РИА Новости, при этом глава ведомства допустил, что уже в мае может возобновиться работа музеев и достопримечательностей, ранее закрытых из-за вспышки COVID-19.

«Открытие границ будет зависеть от эпидемиологической ситуации и политики каждого отдельного государства», — пояснил Франческини.

По данным университета Джонса Хопкинса, на утро 26 апреля в Италии насчитывается более 195 тысяч случаев заражения и свыше 26 тысяч летальных исходов.

Всего в мире жертвами коронавируса стали более 200 тысяч человек.

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