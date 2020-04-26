Врач, проводивший операцию на сердце лидеру Северной Кореи Ким Чем Ыну, не сумел закончить манипуляции в установленные сроки.

Об этом японскому журналу Shukan Gendai рассказал источник в медицинских кругах Китая.

По его словам, руководитель КНДР во время очередной поездки по стране почувствовал себя плохо, и его доставили в ближайшую больницу для оказания помощи. Одновременно с этим в Пекин была направлена просьба прислать бригаду квалифицированных врачей.

Состояние Ким Чен Ына было столь угрожающим, что операцию по стентированию сердечных кровеносных сосудов доверили местному врачу. Уточняется, что эта операция не сложная и может быть завершена примерно за одну минуту.

По словам источника, хирург настолько волновался, что у него буквально дрожали руки. Кроме того, у него не было опыта подобных операций на тучных пациентах. В результате ему потребовалось около восьми минут, за которые лидер Северной Кореи «перешел в вегетативное состояние».

Minval.az