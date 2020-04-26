Сепаратисты из йеменского Южного переходного совета (ЮПС) объявили о введении самоуправления на территории контролируемых ими южных районов страны.

Сепаратисты намерены ввести озвученные меры во всех южных провинциях страны, включая город Аден. ЮПС также объявил о введении на этих территориях режима чрезвычайного положения, передает ТАСС.

В свою очередь глава МИД Йемена Мухаммед аль-Хадрами назвал действия ЮПС продолжением вооруженного восстания, осуществляемым на фоне «катастрофической ситуации во временной столице Адене».

«Так называемый переходный совет понесет ответственность за опасные и катастрофические последствия такого объявления о введении самоуправления и режима ЧС», — приводит его слова пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Заключенная 5 ноября 2019 года в Эр-Рияде сделка между признанным международным сообществом правительством Йемена и сепаратистами из Южного переходного совета предусматривает создание единого правительства из 24 министерств, которые в равной степени будут распределены между южными и северными провинциями.

Кроме того, стороны договорились слить воедино все подконтрольные им вооруженные отряды и силовые структуры, подчинить их Минобороны и МВД, а также объединить усилия под руководством аравийской коалиции с целью противостоять хуситам и террористическим группировкам «Исламское государство» и «Аль-Каида».

Продолжающийся ровно пять лет конфликт в Йемене привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире: по данным ООН, свыше 24 млн йеменцев — примерно 80% населения страны — нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн человек.

Minval.az