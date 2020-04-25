Информация о смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына не соответствует действительности. Об этом заявил глава Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос, передает Bloomberg.

По его словам, слухи о смерти «нашего маршала являются ложными и злонамеренными»

Ранее вечером 25 апреля в китайской социальной сети Weibo появилось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына. Она рассказала, что получила информацию от «очень солидного источника».

Позднее поезд лидера Северной Кореи обнаружили у курортного города Вонсан. Там находится принадлежащая Ким Чен Ыну вилла, на территории которой располагается частное медицинское учреждение. Портал 38 North отмечает, что присутствие поезда на станции не свидетельствует о его здоровье, однако эта информация придает вес сообщениям о том, что Ким Чен Ын находится в элитном районе на восточном побережье страны.

Спекуляции по поводу здоровья Ким Чен Ына начались после того, как он пропустил празднование дня рождения Ким Ир Сена, которое состоялось 15 апреля. За четыре дня до этого политик присутствовал на правительственном заседании, после чего на людях не появлялся.

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