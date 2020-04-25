Жители Испании смогут выходить на прогулки и заниматься спортом со 2 мая, объявил премьер страны Педро Санчес.

«Если развитие пандемии будет развиваться в положительном ключе, как сейчас, то со 2 мая будет разрешено выходить, чтобы заниматься спортом и гулять с людьми, с которыми мы живем. Всегда на условиях, которые определяет руководство медицинских служб», — сообщил премьер на пресс-конференции. По его словам, в ближайшее время соответствующий приказ издаст министерство здравоохранения.

Он также напомнил, что уже с завтрашнего дня смогут выходить на улицы дети до 14 лет в сопровождении взрослых. Это можно будет делать раз в день, прогулки должны продолжаться не более часа и вблизи от дома (максимум – километр от места жительства).

Minval.az