«Китайская шкатулка» для армянской дипломатии, или Инстинкт шакала-2

Представьте себе: некий заштатный городишко собирается посетить важная персона. По такому случаю готовится торжественная встреча, местный «болтающий класс» соревнуется в строительстве пышных планов, какие блага свалятся на голову, стоит только сей персоне появиться на местном горизонте…Но тут следует облом. Визит, заранее объявленный и почти что подготовленный, отменяется, причем именно из-за скандального шлейфа, который тянется за местной верхушкой. Но…местные воротилы, как ни в чем не бывало, продолжают репетировать торжественную встречу и строить планы.

Примерно так развиваются события в соседней Армении, где строят планы по превращению своей «многострадальной страны» в форпост уже не России, а Китая.

Началось все, напомним, 8 апреля, когда из Китая в Армению прибыл груз гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19, и на ящиках обнаружилась надпись: «Пусть наша дружба будет выше, чем гора Арарат, и длиннее, чем река Янцзы». В Армении это вызвало приступ буйной радости: Китай обозначил свою позицию в «Армянском вопросе»! В Пекине посчитали Арарат частью Армении!

Затем наступил ожидаемый облом. Официальный протест Пекину заявила Анкара. Вскоре пресс-секретарь министерства иностранных дел Турции Хами Аксой выступил с заявлением: «Посол Китая нам сообщил, что груз с гуманитарной помощью для Армении был подготовлен местной администрацией одного из регионов КНР и отправлен частной компанией. На коробках изначально был только текст на китайском языке, где не содержалось упоминания о горе Арарат, текст на английском языке же был размещён на коробках позднее». Проще говоря, официальный Пекин от скандальной надписи открестился.

Но в Армении продолжают делать вид, будто бы опровержения не было, и надпись на ящиках — это и есть позиция официального Пекина. И вот уже СМИ, которые считаются неофициальным «рупором» команды Пашиняна, вовсю расписывают «китайские мечты» Армении: «Анкаре придется смириться с тем, что Пекин отныне позиционирует себя как новый актор системы безопасности на Южном Кавказе и на Ближнем Востоке», «Китай явно демонстрирует амбиции, и Армения в этом играет ключевую роль», а значит, «Турции остается смириться с тем, что в регионе уже присутствует Китай, помимо России. Это не самая хорошая новость для Турции, учитывая чувствительность Китая к тюркскому элементу как в смысле внутренних, так и внешних рисков. Данное обстоятельство мотивирует Китай и к участию в кавказской и ближневосточной игре, которая рассматривается как возможность сдерживания Турции и тюркского фактора». Выбалтывая нечаянно страшную тайну: дружить с Китаем здесь собираются, играя на «уйгурском факторе» и пытаясь подороже продать Пекину собственную пещерную тюркофобию. А если уж совсем откровенно, то рассчитывают в Иреване превратить страну в «китайский форпост» на Южном Кавказе.

Здесь, конечно, самое время поинтересоваться: что дальше? Когда следует ожидать появления ну абсолютно «достоверных» древних карт, где Великая Китайская Стена обозначает границу «Великой Армении»? Как скоро на территории Китая раскопают очередной «Тигранакерт», которые в армянской историографии плодятся со скоростью листьев водяной лилии из известной школьной задачки про геометрическую прогрессию? Кто станет этим следующим «Тигранакертом» — Пекин? Шанхай? Или Харбин?

Только вот при этом как-то «за кадром» остается позиция самого Китая. Где, конечно, свои взгляды на «тюркский фактор», но вот станут ли в Пекине открывать в Армении свою базу, дарить оружие и поддерживать армянские притязания на турецкие и азербайджанские земли — большой вопрос. Особенно с учетом риска навлечь на себя гнев Турции и ее союзников по НАТО. То, с какой скоростью в Пекине начали открещиваться от надписи на ящиках, тоже говорит о многом. Но в Иреване, похоже, даже не задумались, готовы ли в Пекине «материально обеспечить» все то, что Армения уже включила в свою «китайскую мечту». Тем более сегодня, когда уже у Китая политические проблемы нарастают как снежный ком: США полны решимости обвинить Пекин в распространении коронавируса, подкрепив свои претензии триллионными исками.

Ситуация сама по себе анекдотичная: нормальные страны, как правило, гордятся суверенитетом, мечтают об укреплении своей реальной независимости и самостоятельности, собственной роли на международной арене…Но одно дело — нормальные страны, и совсем другое — Армения. Эта страна, напомним, изначально создавалась на Южном Кавказе в качестве российского «форпоста». И здесь изначально национальная идеология «затачивалась» под выполнение чужих политических заказов. До последнего времени Армения чувствовала себя под российским покровительством вполне уютно. Москва дарила оружие, оказывала политическую и экономическую поддержку, именно в Карабахе впервые опробовала сценарий «ихтамнетов»…

Однако сегодня — и в Армении это тоже понимают — у Москвы хватает своих неприятностей. А значит, прежних надежд на нее возлагать уже не приходится. И в Армении спешно ищут, как бы это поделикатнее, под чье покровительство уйти. По горячим следам победы «шашлычной революции» надежды возлагались на Европу и США — безуспешно. Затем на повестке дня был Иран. И вот теперь — Китай, которому прочат славу новой «сверхдержавы» и у которого длинный послужной список репрессий против уйгуров, казахов и представителей других тюркоязычных народов. Неудивительно, что в Армении решили: сейчасамое время начинать ластиться к Пекину и вообще «наводить мосты». И в Армении, похоже, не просто «увлеклись мечтами». Китайские ящики оказались для Иревана чем-то вроде «спасительной соломинки», за которую Иреван готов схватиться на фоне всех своих остальных провалов. Настолько, что здесь просто боятся думать, что же реально в этой «китайской шкатулке» лежит. Неудивительно, что «на выходе» получается «армянское радио китайской сборки».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az