Иран не имеет ни сухопутного, ни воздушного сообщения с оккупированными территориями Азербайджана — такое заявление распространило посольство ИРИ в Азербайджане. Иранские дипломаты таким образом прокомментировали широко распространившееся накануне в соцсетях скандальное видео. На нем, напомним, колонна из пяти бензовозов с номерными знаками ИРИ въезжает, как утверждается, в оккупированный азербайджанский Карабах, а автор обвиняет «хунту Бако Саакяна» в том, что она вместе с иранским горючим завозит в Карабах коронавирус.

Теперь иранские дипломаты утверждают, что видео — фальшивка, подчеркивают, что «на этапе всестороннего развития связей между Тегераном и Баку, враги и не желающие развития двусторонних отношений силы, распространяя ложную информацию такого рода с целью создания помех данному процессу, пытаются бросить тень на хорошие добрососедские отношения между двумя странами», и заверяют: «Доводим до сведения уважаемого азербайджанского народа, что Иран не имеет ни сухопутного, ни воздушного сообщения с оккупированными территориями Азербайджана».

Заявление, где Карабах именуется «оккупированными территориями Азербайджана» — это уже плохая новость для Армении. С учетом «бэкграунда» — плохая новость «в энной степени». У иранских дипломатов было сколько угодно возможностей вообще проигнорировать видео, которое распространялось в социальных сетях. Дипломаты часто отказываются комментировать даже сообщения вполне авторитетных СМИ. И если на сей раз посольство ИРИ поспешило внести ясность и опровергнуть пост в Фейсбуке — это серьезный «сигнал». Вряд ли, конечно, на следующее утро Иран разорвет с Арменией дипломатические отношения и прервет с ней все связи. Тем более останется, по всей видимости, солидное «закулисное» взаимодействие. Но в чем нет сомнений, так это в том, что игнорировать общественное мнение Азербайджана в ИРИ позволить себе не могут. Особенно если речь идет о таком чувствительном вопросе, как агрессия Армении против Азербайджана и оккупация Карабаха. А значит, с прежними радужными надеждами на Иран, которые в изобилии анонсировались по ту сторону линии фронта, придется прощаться. Многообещающего союза лучше не ждать и не надеяться.

Более того, «персидское разочарование» накрывает Армению в весьма чувствительный и на редкость неудобный момент. Иреванская верхушка на протяжении десятилетий весьма уютно чувствовала себя под российским военно-политическим «зонтиком», но сегодня у РФ хватает проблем и без плаксивых капризов своего «форпоста». А значит, нет никакой гарантии, что Кремль в случае чего вступится за Армению с ожидаемым рвением.

И вот уже местный «болтающий класс» озвучивает прежнему заступнику и покровителю весьма оригинальное «спасибо в переводе на армянский политический». Председатель Христианско-демократической партии Армении Левон Ширинян в интервью местным СМИ разглагольствует: «На первом плане для нее (России — Minval.az) всегда были тюрки, татары». И вообще, по его версии, «Россия на пороге катастрофы, коронавирус давит с одной стороны, дешевая нефть с другой. Если эти цены сохранятся до августа, Россия исчерпает все ресурсы. Не нужно их изгонять, но и ожидать большего не стоит. Надо брать сколько можно». Это, конечно, просто по-человечески неприятно — видеть, как быстро в Иреване забыли все то, что Россия безо всяких кавычек сделала для Армении, от соучастия российских регулярных подразделений в боевых действиях на стороне Армении в начале девяностых до оружейных «подарков», экономической и дипломатической поддержки, и при первых же признаках «политической и экономической грозы» переходят к обвинениям Москвы во всех смертных грехах и лихорадочным поискам нового хозяина.

Только вот у этого «гениального плана» армянских стратегов, который точнее всего было бы назвать «бегством крыс с корабля», немного шансов сбыться. Во-первых, даже на фоне всех нынешних проблем РФ с коронавирусом, падением цен на нефть, санкциями и т.д. у Иревана, будем реалистами, немного шансов выйти из-под контроля РФ — зависимость Армении от России слишком высока. А во-вторых, и «в-главных», на мировой арене желающие взять Иреван под покровительство не то чтобы толкаются локтями. Еще недавно в Армении возлагались ой какие надежды на Китай — армянских стратегов не на шутку воодушевила надпись на ящиках с прибывшей в Армению гуманитарной помощью «Пусть наша дружба будет такой же долгой, как Янцзы, и такой же высокой, как Арарат». Последовал жесткий демарш Анкары, Китай заявил, что он признает территориальную целостность Турции и от скандальной надписи открестился, в Иреване раздраженно обижаются на официальную Анкару, но крах китайских надежд — это уже непреложный факт. На «западном» направлении, несмотря на все послереволюционные надежды, у Армении и так не просматривается особых достижений.

И если теперь от Армении открещивается еще и Иран — это уже по-настоящему плохо. Впрочем, в такую политическую ловушку Иреван загнал себя сам.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az