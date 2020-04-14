На территории 102-й российской военной базе в Гюмри произошел пожар, сообщает во вторник пресс-служба МЧС Армении.

Пожар был локализован в 10:00, ликвидирован в 10:05. Согласно информации, в результате пожара сгорел грузовик КамАЗ, припаркованный на автостоянке воинской части на территории базы.

Возгорание произошло в результате короткого замыкания электропроводки.

«Благодаря оперативным действиям пожарных расчетов очаг удалось вовремя потушить. Жертв и пострадавших, а также угрозы окружающим объектам нет», — говорится в сообщении.

Проводится расследование.

Minval.az