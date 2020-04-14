Китайская лаборатория, которая находится в центре пристального внимания в связи с возможной утечки коронавируса, использует правительственные деньги США для проведения исследований на летучих мышах из пещер, которые, по мнению ученых, являются первичным источником смертельной вспышки. Об этом пишет Daily Mail.

«Уханьский Институт вирусологии проводил эксперименты с коронавирусом летучих мышей, пойманных в тысячах миль — в провинции Юньнань, и эти исследования финансировались за счет гранта правительства США в размере 3,7 млн долларов», — сообщается в статье.

«Секвенирование генома COVID-19 выявило его связь с летучими мышами, найденными в пещерах в провинции Юньнань, но сначала считалось, что он попал к человеку через рынок животных в Ухане. Раскрытие того факта, что Институт вирусологии в Ухане экспериментировал с летучими мышами из региона, который, как уже было известно, является источником коронавируса — и делал это на американские деньги, вызвало новые опасения, что лаборатория, а не рынок, является первоначальным источником вспышки», — передает издание.

Американские конгрессмены и группы давления возмутились тем фактом, что США предоставляют финансирование «опасным и жестоким экспериментам на животных в институте в Ухане. «Мне противно узнать, что в течение многих лет правительство США финансировало опасные и жестокие эксперименты на животных в институте в Ухане, которые могли способствовать глобальному распространению коронавируса, и исследования в других лабораториях в Китае, которые практически не контролируются властями США», — заявил конгрессмен Мэтт Гэтц.

«В субботу Энтони Беллотти, президент американской группы давления White Coat Waste, осудил американское правительство за расходование налоговых долларов в Китае, добавив: «Животных, зараженных вирусами или больных по иным причинам и подвергшихся издевательствам в китайских лабораториях, по сообщениям, могут продавать на рынках диких животных для употребления в пищу после того, как эксперименты закончены».

«Уханский институт вирусологии стоимостью 37 млн долларов, самая передовая лаборатория такого типа на материковой части Китая, находится в 20 милях от ныне печально известного рынка диких животных, который, как считалось, был местом первоначальной передачи вируса от животных к человеку. Согласно документам, полученным воскресным выпуском Daily Mail, ученые института экспериментировали с летучими мышами в рамках проекта, финансируемого Национальным институтом здравоохранения США, который продолжает лицензировать лабораторию в Ухане для получения американских денег на эксперименты», — говорится в статье.

«Национальный институт здравоохранения является основным учреждением правительства США, ответственным за исследования в области биомедицины и общественного здравоохранения. Институт вирусологии в Ухане упоминает его на своем веб-сайте в качестве партнера, так же как и нескольких других американских академических учреждений. Другими американскими партнерами являются Университет Алабамы, Университет Северного Техаса, Гарвардский университет и Национальная федерация дикой природы», — сообщается в статье.

«В рамках исследований, финансируемых Национальным институтом здравоохранения США, китайские ученые выращивали коронавирус в лаборатории и заражали им трехдневных поросят».

«Новость о том, что в Институте вирусологии велись исследования на летучих мышах с COVID-19, означает, что утечку из лаборатории в Ухане больше нельзя полностью исключать», — подчеркивает газета.

«Согласно одному непроверенному утверждению, ученые Института вирусологии могли заразиться, вступив в контакт с кровью, содержащей вирус, а затем распространить вирус среди местного населения. Насколько известно, второй институт в городе, Уханьский Центр по контролю и профилактике заболеваний, который расположен всего в трех милях от рынка, также проводил эксперименты на животных, таких как летучие мыши, и изучал способы передачи коронавирусов», — напоминает газета.

«Институт вирусологии, в котором хранится более 1500 штаммов смертельных вирусов, специализируется на исследовании «наиболее опасных патогенов», в частности, вирусов, переносимых летучими мышами. Китайские чиновники решили построить институт после того, как страну сокрушила вспышка атипичной пневмонии в 2002 и 2003 годах. SARS, другой вид коронавируса, убил 775 человек и заразил более 8000 человек во всем мире в результате эпидемии», — говорится в статье.

«С тех пор как в декабре в городе возникла вспышка нового коронавируса, вокруг него ходят различные теории заговора, которые говорят о том, что вирус появился именно там. В то время как ученые считают, что вирус передался человеку от диких животных, продаваемых в качестве еды на рынке в Ухане, сторонники теорий заговора выдвигают различные предположения. Некоторые из них утверждают, что вирус, формально известный как SARS-CoV-2, может быть разрабатываемым там биологическим оружием. Другие подозревают, что произошла утечка из лаборатории», — пишет газета.

«Китай неоднократно отрицал обвинения. Ши Чжэнли, заместитель директора института, заявила прессе в феврале, что она «гарантирует своей жизнью», что вспышка не связана с ее лабораторией. Она признала, что сначала, когда ее вызвали с конференции для расследования новой болезни, она подумала, не мог ли коронавирус распространиться из ее подразделения. Она предупреждала об опасности эпидемий, связанных с вирусами летучих мышей. Однако она утверждает, что не ожидала такой вспышки, как в Ухане в центре Китая, так как, согласно ее исследованиям, самым высоким риском подобной «зоонозной» передачи вируса человеку обладают субтропические районы на юге страны. В прошлом месяце Ши рассказала уважаемому научному журналу Scientific American о том, что испытала облегчение, когда (…) оказалось, ни одна из последовательностей генома не соответствовала их вирусным образцам», — пишет Daily Mail.

«Также подобные теории опровергают и многие международные эксперты. Так, доктор Кеуш, профессор медицины и международного здравоохранения в Школе медицины и общественного здравоохранения Бостонского университета, подчеркнул, что никогда не происходило никакой утечки вирусов из лаборатории высокого уровня, такой как в Ухане. Он встал на защиту своих коллег в этом китайском городе, отметив: «Лаборатория Уханя спроектирована по самым высоким стандартам с резервными системами безопасности и высочайшим уровнем подготовки. Многие представители его исследовательских факультетов обучались в аналогичной лаборатории в Галвестоне, штат Техас. Поэтому мы знаем, что уханьская команда так же квалифицирована, как и техасская группа… Это означает, что утверждение об утечке не высоковероятно, а крайне маловероятно».

«Однако на прошлой неделе возникли новые сомнения в теории распространения вируса через рынок животных после того, как Цао Бинь, врач уханьской больницы Jinyintan, обнародовал исследование, показавшее, что 13 из первых 41 пациента с диагнозом коронавируса не имели никакого контакта с рынком. «Кажется очевидным, что рынок морепродуктов — не единственное место происхождения вируса», — подчеркнул он.

«Американский эксперт по биобезопасности профессор Ричард Эбрайт из Института микробиологии Ваксмана в Университета Ратгерса, штат Нью-Джерси, заявил, что он видел доказательства того, что ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний и Института вирусологии изучали вирусы, используя «уровень безопасности 2», а не рекомендуемый «уровень 4», а «уровень 2» «обеспечивает лишь минимальную защиту работников лаборатории от заражения». Он пришел к выводу, что имеющиеся доказательства являются «основой для исключения [того факта, что коронавирус] был создан в лаборатории, но нет никаких оснований для исключения вероятности несчастного случая в лаборатории».

«Результаты финансируемого США исследования в уханьском Институте вирусологии были опубликованы в ноябре 2017 года под заголовком: «Обнаружение большого генного пула коронавирусов, связанных с SARS летучих мышей, позволяет по-новому взглянуть на происхождение коронавируса SARS».

Анонс исследования гласит: «Для лабораторных экспериментов были пойманы летучие мыши в пещере в провинции Юньнань в Китае и взяты необходимые образцы. Все процедуры по сбору образцов выполнялись ветеринарами с одобрения Комитета по этике обращения с животными Уханьского Института вирусологии. Сбор образцов летучих мышей проводился десять раз с апреля 2011 года по октябрь 2015 года в разные сезоны в естественной среде обитания летучих мышей в одном месте (пещере) в Куньмине в провинции Юньнань в Китае. Летучих мышей ловили с помощью ловушек и собирали образцы с помощью фекальных мазков».

«Другое исследование, опубликованное в апреле 2018 года, было озаглавлено «Синдром острой диареи со смертельным исходом у свиней, вызванный HKU2-связанным коронавирусом летучей мыши». Описание исследования гласило: «После вспышки коронавируса, связанного с летучими мышами в 2016 году на китайских свинофермах, в пещере были пойманы летучие мыши и взяты образцы. Экспериментаторы выращивали вирус в лаборатории и вводили его трехдневным поросятам. Кишечные образцы больных поросят измельчали и скармливали другим поросятам».

Minval.az