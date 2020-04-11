Азербайджан «держит удар» и выступает с серьезными международными инициативами

«Пандемия коронавируса является глобальной угрозой, поэтому требует глобального ответа. Мы стали свидетелями того, как с первых дней пандемии некоторые страны и международные организации растерялись перед коронавирусом и замкнулись в себе. В нынешних условиях, когда пандемия охватила весь мир, планета нуждается в солидарности и сотрудничестве» — такое заявление президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал в ходе состоявшегося накануне чрезвычайного саммита Тюркского совета, проходившего посредством видеоконференции. Эта встреча, напомним, состоялась по инициативе самого Ильхама Алиева — именно к нашей стране, напомним, в 2019 году перешло председательство в Тюркском совете. В таком вопросе, как борьба с COVID-19, действительно очень важна координация усилий на межгосударственном уровне. И не менее важно поделиться опытом, где Азербайджану уж точно есть что предложить. Наша страна, напомним, начала вводить жесткие меры еще до того, как цифры больных и зараженных начали «зашкаливать», и сегодня достаточно сравнить число заболевших и умерших в 10-миллионном Азербайджане и, скажем, в Бельгии, чтобы получить определенную пищу для размышлений.

Здесь, возможно, самое время поинтересоваться, что сегодня скажут политологи и эксперты, которые еще недавно говорили о межгосударственном сотрудничестве тюркоязычных стран с изрядным скепсисом и цедили «сквозь губу»: да, разговоры об общих корнях звучат очень красиво, на этой основе можно провести пару культурных фестивалей, но не более того. А сегодня Тюркский совет, напомнил Ильхам Алиев, стал первой международной организацией, которая во время пандемии коронавируса провела свой саммит по видеосвязи. И, добавим от себя, обсуждает конкретные программы сотрудничества и помощи. Дискуссия получилась широкой — в работе саммита приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев.

К тюркским лидерам по видеосвязи присоединился гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус — уже явное подтверждение ее важности. Более того, Гербейесус высоко оценил и стратегию борьбы с коронавирусом в Азербайджане, и помощь, которую наша страна оказала ВОЗ. Более того, участники встречи, включая Виктора Орбана, премьер-министра Венгрии, входящей в Евросоюз, благодарили за гуманитарную помощь Азербайджан и Турцию и подчеркивали, что от Европы ожидаемой помощи они не получили. А это уже красноречивое доказательство, что Тюркский совет — это работающая и влиятельная международная организация. И, что не менее важно, подтверждение международного авторитета Азербайджана и президента нашей страны — Ильхама Алиева.

И это еще не все.

Сегодня, по понятным причинам, в центре внимания — коронавирус, число зараженных и вылечившихся, прогнозы, когда наступит пик эпидемии и она пойдет на спад, но эксперты уже задают крамольные вопросы: а что делать с экономикой? Как выводить ее из затяжной рецессии? Есть и те, кто предупреждает: экономический кризис, социальные потрясения, голод и неустроенность могут унести не меньше жизней, чем сам коронавирус.

И вот на этом фоне, в ситуации общей «коронавирусной паники», когда, по выражению руководителей МВФ, «мировая экономика остановилась», тюркские лидеры обсудили как раз конкретные программы сотрудничества, и прежде всего транзитные транспортные перевозки. Ильхам Алиев подчеркнул в своем выступлении: «Азербайджан, ответственно относясь к своей роли надежного транзитно-логистического центра между Турцией и Центральной Азией, принял дополнительные меры для перевозки транзитных грузов. В условиях взаимопонимания и координации между нашими странами непрерывно осуществляются международные грузоперевозки. Несмотря на негативное влияние пандемии, в первые три месяца 2020 года из тюркоязычных стран через Азербайджан было перевезено более 180 тысяч тонн грузов, что на 40 тысяч тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года». В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также отметил: «Мы можем протянуть железнодорожную линию, используемую для грузоперевозок между Турцией, Азербайджаном и Грузией, до Средней Азии. Мы работаем над тем, чтобы к грузам, перевозимым по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс добавить еще 3500 тонн грузов в день. В связи с закрытием сухопутных дорог Азербайджан и Казахстан стали для тюркских транспортников важным транзитным маршрутом». Добавим от себя: «несущей конструкцией» этого сотрудничества были и остаются азербайджанские проекты, точнее, осуществленная в нашей стране «инфрастрктурная революция». То есть новый торговый порт в поселке Алят, паромная переправа, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, модернизация шоссейных дорог, наконец, политические решения, когда грузовые перевозки по сути дела выведены из-под карантинных ограничений. Все это и называется дальновидной экономической стратегией. И сегодня получает уже другую цену и другое прочтение.

И, возможно, этот, если угодно, «бэкграунд» позволяет по-другому оценить «азербайджанские» прогнозы Всемирного банка. По мнению экспертов этого авторитетного международного финансового института, спад ВВП Азербайджана в 2020 году, на фоне пандемии коронавируса COVID-19 и более низких цен на нефть, составит 0,2%. Это, конечно, обидно, тем более что тот же ВБ прогнозировал рост в 2,3%, но и не катастрофа. Тем более что агропромышленному сектору обещают рост более чем на 5%. Но самое главное, ВБ отмечает, что наличие резервов (около 100% от ВВП) и низкий государственный долг позволяют Азербайджану маневрировать даже в таких непростых условиях. В переводе: у нашей страны есть шансы выйти из кризиса с минимальными потерями. Сегодня, на фоне коронавируса, новую оценку получают многие осуществленные под руководством Ильхама Алиева реформы, начиная от инфраструктурной модернизации и заканчивая строительством новых клиник.

И вот тут уже можно вспомнить, что в «летной тусовке» популярна такая мудрость: летчику для выхода из сложной ситуации нужны высота, скорость и идея. И самое главное, нужен капитан, который знает, как действовать. Государству на фоне кризиса необходимы устойчивая экономика, финансовый «запас прочности» и четкая стратегия. Но самое главное, стране в такой ситуации нужен настоящий лидер. И такой лидер — президент Азербайджана Ильхам Алиев — у нашей страны есть. И это — главное условие для нашего сегодняшнего оптимизма.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az