Собеседник Minval.az – психолог Азад Исазаде

В связи с масштабными фактами заболевания коронавирусной инфекцией, сложившейся в мире нельзя не вспомнить очень точную цитату Александра Пушкина «Царица грозная чума теперь идет на нас сама».

Хоть в Азербайджане ситуация находится под контролем и количество заболевших минимальное, но, тем не менее, коронавирус перешагнул и наши границы, потому в обществе царит самая настоящая паника. Особенно в свете сообщений о летальных исходах, поступающих из института легочных заболеваний.

Есть и те, кто считает, что истерия с коронавирусной инфекцией больше надуманная, и скорее всего, имеет место вспышка сезонного гриппа, от которого – согласно информации ВОЗ – ежегодно в мире умирает 650 000 человек. Если проследить смертельные последствия шествия COVID-19, то можно убедиться в том, что количество погибших от него гораздо меньше нежели жертв сезонного гриппа. А потому вполне актуальна мысль, что сделать «эпидемию» было выгодно определенной прослойке «вершителей судеб», то есть фармацевтам, банкирам, бизнесменам, политикам. Кроме того, в СМИ уже начали появляться статьи, в которых на ту же самую тему говорят очень многие компетентные лица, в том числе и врачи, опровергающие масштабную «теорию заражения».

Так или иначе, в обществе царит паника, некоторым людям реально плохо до такой степени, что они предпочитают сидеть закрытыми в четырех стенах, а если и выходить выбросить мусор, к примеру, то только в респираторе. На фоне паники из столичных аптек резко исчезли спирт и антибактериальные маски, граждане скупают продукты, словно готовясь к длительной отсидке в бомбоубежище, в стране под запрет попали свадьбы и поминальные мероприятия, на карантин закрыты школы, вузы и дошкольные заведения. Рестораны и магазины пустуют, в молах количество народу сведено к минимуму. Все это рождает в людях страх.

Сотрудник Minval.az обратился за комментариями к психологу Азаду Исазаде, который высказал свою точку зрения:

— Я не считаю, что это надуманная истерия, раскручиваемая воротилами фармацевтического бизнеса, политиками, желающими подорвать экономику. Вирус этот — реальный, а вот уже фармацевтические фирмы и научно-исследовательские институты, политики, биржевики естественно воспользовались этой ситуацией. Да, это необычная форма гриппа, но он не настолько опасен, как его окрашивают. Да, ситуация непростая, но прослеживая информацию, поступающую в СМИ в отношении ситуации, творящейся в мире из-за вируса COVID-19 я понимаю, что на 50% ситуация серьезная, а на 50 – надуманная. Причина раздувания – стресс, паника, ажиотаж – все это превышает саму угрозу заражения. Превентивные меры в определенной степени оправданы, так как, к сожалению, нет картины четких симптомов, по которым мы, врачи, можем определять – с коронавирусом ли имеем дело, или с обычным сезонным гриппом. Нет конкретных медикаментов, направленных конкретно для лечения коронавируса, и отсутствие вакцины добавляет ажиотаж. Дальше включается наша психология. Мало того, я ожидаю, что по мере спада эпидемии COVID-19 ко мне и моим коллегам увеличится приток пациентов с фобиями. Да, мы все боимся, ситуация не простая, и у многих этот страх уже перешел в подсознательную фазу. А вот когда угроза начнет спадать, а страх останется, то нам, психологам, придется лечить пациентов от коронавирусной фобии. Есть еще один опасный момент в панике: мы не только паникуем сами, но еще и заставляем страдать и мучаться наших близких, среди которых есть и пожилые люди. А любое волнение для пожилых людей опасно для здоровья. Получается что паникеры настраивают на волну всех, кто находится в их близком окружении.

— Азад муэллим, Как Вы относитесь к запрету массовых гуляний, мероприятий, тусовок?

— Тусоваться – это очень даже неплохо, так как тусовка позволяет людям избавиться от страха, но с другой стороны, беречься тоже надо. К примеру, я согласен, что свадьбы и траурные мероприятия нужно отменить, но вот хождение в кафе, где люди расслабляются в беседах – это совсем неплохо. Замыкаться и терзать себя – вот это гораздо более страшнее. Пока что только всем рекомендуют соблюдать правила элементарной гигиены – мыть руки, носить маски. Но я лично считаю, что маски, целлофановые перчатки – все это неважно и необязательно. Главное – избавиться от привычки целоваться при встречах, от рукопожатий, но в принципе поддаваться панике не стоит. Но не всегда удается это претворить самому себе. Что касается выбора, то лично я бы выбрал вариант заразиться, переболеть коронавирусом, излечиться и вернуться к своей нормальной жизни. Иногда ожидание какой-то проблемы человека изнуряет намного больше, нежели сама проблема. Если суждено заболеть, тому и быть – в моем случае. Поваляюсь с температурой, изолируют меня на некоторое время, подлечат и рано или поздно я встану на ноги.

— Но это же смертельный эксперимент, и потому мне кажется, что желание заболеть коронавирусом по меньшей мере странно. Тем более, слышать такое от врача мне просто удивительно.

— Да есть риск умереть. Но это точно такой же риск, как если я выйду из офиса и попаду под автомобиль. Но это отнюдь не значит, что я не должен выходить из дома, переходить дороги и так далее. Нужно просто беречься. Есть определенные правила – как именно беречься от машин, точно такие же правила – как сберечься от вируса, но не более того. Осторожничать надо, паниковать не надо, массовые мероприятия посещать не надо. И не следует забывать, что правилам все же следовать надо: 2-месячные запретительные превентивные меры привели к положительным результатам в такую густонаселенную страну как Китай. Как видите, уровень опасности заражения там значительно снизился. Италия и Иран пока что с этим справиться не могут.

Кроме того, я вам сейчас говорю именно как психотерапевт: страх ожидания разрушителен гораздо больше, нежели проблема, которую мы ждем. Давайте приведу в пример ожидающих смертной казни заключенных: для них пыткой является именно ожидание приведения приговора в исполнение: месяцами, а иногда и годами. И это тоже своеобразное наказание, причем, наказание страшное, и уверяю вас, ожидание смерти намного хуже самой смерти. А потому я и говорю: если неизбежно мое заболевание коронавирусной инфекцией, то пусть лучше я заболею, переболею, и пусть это произойдет раньше, чем я буду страшно бояться заражения.

Вы озвучили вопросы, на которые не всегда можно дать четкий ответ. Во-первых, в СМИ информация из института легочных заболеваний стала поступать еще раньше, чем началась эпидемия коронавируса в мире. Помните, была информация о том, что уволился последний реаниматолог, потом его взяли обратно на работу. Несколько непонятная ситуация, а потому я не могу дать четкое определение, почему именно из этого лечебного заведения постоянно поступают новость о смерти пациентов. Но здесь еще наверняка корень проблемы в том, что у нас нет вообще информации о том, где лечатся больные с коронавирусной инфекцией. Кто-то говорит, что в больнице «Семашко», кто-то утверждает, что в Гобустане. Но однозначно те смерти, которые случаются в институте легочных заболеваний, не имеют никакого отношения к коронавирусу. Конечно же, все это вызывает в обществе сильное напряжение, а потому я считаю, что нужна более развернутая и прозрачная информация на эту тему – где, как, в каких условиях лечатся больные коронавирусом, где находятся эти лечебницы, где проходит карантин. Также нужна более развернутая информация о симптомах этого заболевания и методах лечения. Я – человек с высшим медицинским образованием, но даже у меня иногда возникают некоторые разночтения: то симптомом считался сухой кашель с температурой без насморка, сейчас в список симптомов попал и насморк с температурой. Согласитесь, что напряжение растет. Человек, который заболел обычным сезонным гриппом, уже в панике: а вдруг это коронавирус? А потому в СМИ должны как можно чаще выступать инфекционисты, эпидемиологи, пульмонологи, чтобы граждане имели представление, что происходит.

Кроме того, при лечении вирусного гриппа даже антибиотики не всегда помогают, так как они направлены на определенную микробную среду. И потому в форме помогают держаться общеукрепляющие препараты, поддерживающая терапия, пока период вирусного гриппа не пройдет. Насколько я понимаю, основная масса смертей – во всяком случае согласно той информации, которая поступает – происходит у людей с ослабленным организмом. То есть, человек умирает не от самого вируса, а от того, что на его фоне отягощаются хронические заболевания, от которых человек страдал до того, как его поразил вирус.

В СМИ проходила информация о том, что умирают онкологически больные граждане (а у них иммунная система практически на нуле), также не выдерживает сердечно-сосудистая система, под ударом люди с больными почками и так далее. Все на уровне рассуждений. И потому я снова повторяю: нужна более подробная информация, четкая статистика.

— 11 марта Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о пандемии коронавируса COVID-19. Согласитесь, что такого не было давно. А ведь практически ежегодно мир сталкивается с новыми вирусными угрозами: атипичная пневмония в 2003-м и в 2011 году, лихорадка Эбола в 2014-м году, свиной грипп в 2003 году. Теперь ВОЗ объявил о пандемии коронавируса. Что вы можете об этом сказать?

— Что касается ВОЗа, то я расцениваю эту организацию, как бюрократическую. Эта организация больше внимания уделяет документам, протоколам. Может быть, так и должно быть, но мы не должны воспринимать ВОЗ как какую-то медицинскую, лечебную организацию, у нее функции несколько другие. Они максимум что могут дать, то только дать рекомендации, да и то, те рекомендации, которые я слышал, общего характера, никакой конкретики, скорее всего из-за отсутствия какой-либо реальной информации. И потому я еще раз повторяю: гигиена – это единственное оружие, на которое мы можем сегодня рассчитывать. Личная гигиена, уважение по отношению к окружающим: то есть, если человек подхватил простуду, он не должен находиться в общественных местах без маски, так как фраза «чихал я на вас» сегодня может иметь фатальные последствия.

Яна Мадатова

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