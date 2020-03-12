Грузия — накануне масштабных политических подвижек. 2 марта в столице страны Тбилиси, в библиотеке, которая носит имя Михаила Саакашвили, открылся его политический штаб. А 8 марта правящая партия Грузии и более двух десятков оппозиционных структур, включая основанное Саакашвили «Единое национальное движение», подписали соглашение о поправках к Конституции Грузии. Согласно достигнутым договоренностям, намеченные на осень парламентские выборы пройдут уже по новым правилам. Причем перемены эти — в пользу прежде всего Саакашвили и его сторонников. Так, если прежде примерно половина парламента избиралась по мажоритарным спискам, а половина — по пропорциональным, то теперь соотношение меняется: из 150 депутатов по пропорциональной системе будет избираться уже 120, а по мажоритарной — всего 30. Меняется «минимальный порог»: теперь для прохождения в парламент партии необходимо набрать 1% голосов, а не 3%, как это было прежде, Наконец, меняется «нарезка» мажоритарных округов: в малонаселенных районах их укрупнят, в Тбилиси, наоборот, округа станут мельче. Наконец, претендовать на статус правящей сможет только партия, получившая не менее 40: голосов по пропорциональным спискам.

В Азербайджане, конечно, следят за внутриполитическими «подвижками» в Грузии с понятным интересом. Если споры правящей партии и оппозиции завершились соглашением — это уже очень хорошо. Азербайджан и Грузия — стратегические партнеры, между нашими странами — налаженное и масштабное сотрудничество, и самое главное, Баку выстраивает отношения с Грузией как с государством, а не с отдельными персонами и партиями. Наша страна уважает суверенитет Грузии и не вмешивается в ее внутренние дела. А споры между правящей «Грузинской мечтой» и ее оппонентами, как и реформы избирательного законодательства, без сомнения, сугубо внутреннее дело Грузии.

Но вот в чем дело. Как уже отметили эксперты, поправки, на которые была вынуждена согласиться правящая «Грузинская мечта», выгодны прежде всего сторонникам Михаила Саакашвили и его «Единому национальному движению».

Как напоминают знающие люди, «Грузинскую мечту» поддерживает сегодня 30-35% избирателей. Сможет ли она «дотянуть» голоса до вожделенных 40% — большой вопрос. Доселе главным ресурсом «мечтателей» были «мажоритарные» округа (где приходилось ориентироваться на персон типа Эдмона Мкояна, который сначала обеспечил «мечтателям» голоса в Джавахетии, а затем установил в Ахалкалаки бюст соучастника геноцида азербайджанцев в Ходжалы Михаила Авагяна, и «мечтатели» не решились ему в этом помешать). Но теперь получить с их помощью большинство вообще будет затруднительно, а уж преодолеть «барьер» для правящей партии не получится и подавно. Более того, снижение «порога» прохождения в парламент до 1% обеспечит представительство многих мелких партий и движений, которые часто выступают как союзники «ЕНД». В общем, «мечтателям» пришлось глотать целую горсть «горьких пилюль».

Делает ли это реванш Саакашвили предрешенным или же только «весьма вероятным» — покажут только сами выборы, намеченные на осень. Но в России уже заметны признаки явного перепуга. Мало того, что реванш Саакашвили становится пугающе реальным, так еще модератором переговоров и соглашения выступила посол США в Грузии Келли Дегнан, позже к ней присоединился и посол Евросоюза Карл Харцел.

И вот тут нервы у российского «политического класса» не выдержали. Сначала взорвалось экспертное сообщество, где возопили: «США организовали возвращение Саакашвили к власти». А затем в дело вступила «тяжелая артиллерия» в лице Владимира Путина.

Здесь нужно пояснение. В России, в дополнение к подробным новостным сюжетам о деятельности Владимира Путина, рассказам о его встречах, переговорах, «выходах в народ» и т.д. в еженедельных аналитических программах, программе «Москва. Кремль. Путин» и документальных фильмах «по поводу», запущен еще и «интервью-сериал», посвященный 20-летию первого избрания Владимира Путина на пост президента. В одном из «эпизодов» Путин решил «пройтись» по адресу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Сначала он возложил на экс-президента Грузии всю вину за то, что Грузия «отпрыгнула» от России. А затем вообще ударился в «политическое фэнтези» и принялся уверять, якобы в 2003-2004 годах, когда Саакашвили занимал пост президента Грузии, Путин просил его «ни в коем случае не пытаться решить вопросы Южной Осетии и Абхазии силовым способом», и Саакашвили пообещал этого «никогда не делать», но слов своих он так и не сдержал. После чего Путин подвел итог: «Попер — получил!» О том, что в 2008 году «поперла» как раз Россия через Рокский тоннель, разумеется, умолчал.

Ответ Михаила Саакашвили последовал тут же. Экс-президент Грузии в своем «Фейсбуке» пояснил: «Я действительно никогда не намеревался использовать силу, особенно в ситуации с Цхинвальским регионом, тем более что там мы и так выигрывали мирно. Но я никогда не мог обещать ни Путину, ни кому-либо другому, что когда на нас нападут, я не буду отвечать и не буду защищать свою страну». По мнению Саакашвили, «Путин пытается оправдать свою агрессию, обвиняя жертв своей же агрессии. Я думаю, что в современном мире кроме полезных идиотов это уже мало кто проглатывает». Проще говоря, Путина прилюдно «поймали за язык».

Но это еще не все. Как уверен Саакашвили, «он (Путин — Minval.az) вчера вспомнил обо мне, потому что знает, что на выборах в Грузии моя партия выиграет, и это мешает ему спать по ночам».

Но чем же Михаил Николозович так напугал Владимира Владимировича?

Понятно, что Саакашвили и его сторонники занимают куда более жесткую позицию в отношении РФ, чем «Грузинская мечта». И, как уверены эксперты, будь у власти Саакашвили, депутат Госдумы РФ Гаврилов вряд ли и в прямом, и в переносном смысле получил бы возможность усесться в кресло спикера парламента Грузии. Но дело не только, а возможно, и не столько в этом. Путина, во-первых, страшит сама по себе возможность политического успеха в одной из бывших союзных республик политика, которого Кремль категорически не желает видеть у власти. Да еще к тому же с явной поддержкой США и Европы — судя по всему, все попытки РФ превратить Саакашвили в «нерукопожатного» потерпели крах, и самое главное, «коллективный Запад» готов его поддерживать, невзирая на всю политическую истерику России.

Но самое главное, Саакашвили для Путина — это, судя по всему, еще и «концентрированное выражение» главного кошмара, а именно «цветной революции», «майдана» и т.д. Точнее, доказательства, что, несмотря на вопли пропаганды «вы что, хотите «майдан»?», люди по-прежнему готовы голосовать за лидеров этого самого «майдана», «революции роз» или еще чего-нибудь.

А тогда уже путинский «наскок» на Саакашвили с явными фейками насчет обещания «не применять силу» и дворовым лексиконом в стиле «бегает по крышам, как кот мартовский» превращается и в красноречивое свидетельство глубокого «перепуга» Кремля по поводу реванша Саакашвили, и в доказательство, что внятного и действенного ответа на этот реванш у Путина уже нет.

Нурани, политический обозреватель

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