В социальной сети «Фейсбук» появился статус, размещенный азербайджанским архитектором, доктором искусствоведения, искусствоведом, членом правления архитекторов Эльчином Алиевым, призвавшим своих коллег и гражданское общество не оставаться равнодушными к проблеме очередного исторического значения, которое задумали снести строительные вандалы, не имеющие хотя бы базового представления о любви с своему (или не своему?) городу, и для которых нет ничего святого.

Пост Э.Алиева приводим без изменений:

«Дорогие друзья и коллеги-архитекторы! Нужна ваша помощь и поддержка!

Готовится к сносу одно из самых красивых зданий Баку периода «сталинской» архитектуры 1940-1960-х годов, находящееся на пересечении проспекта Азадлыг и улицы Каверочкина, выше посольства США.

Пустующее монументальное здание, которое несколько лет назад занимали структуры Министерства национальной безопасности, начали готовить к слому и огораживать забором.

По своей архитектурной и исторической ценности дом ничем не хуже построек периода «Art Nouveau» конца XIX – начала XX века.

Надеюсь, что руководство страны опять вмешается и не допустит демонтажа столь важного для города исторического здания, одного из немногих, дошедших до нас в неизменном виде, фасад которого чудом не подвергся за последнее десятилетие преступным изменениям и безвкусным дополнениям, проводимым при прошлом руководстве города.

Надеюсь на незамедлительную и действенную реакцию Председателя Союза архитекторов Азербайджана, который хотя бы в память о своём отце, творившем в этот замечательный период расцвета азербайджанской архитектуры, предпримет энергичные меры и не допустит потери нашего общего, дорогого для всех, достояния.

Совместными усилиями мы не должны позволить будущим поколениям лишиться ещё одного уникального памятника нашего национального зодчества!».

Самое печальное – это то, что обращается к городским властям заслуженный архитектор, умоляющий не разрушать культурно исторический памятник. Парадокс, но, тем не менее, факт: в Баку уже много лет ведется варварское разрушение исторических зданий, канули в лету прекрасные образцы архитектуры.

Понятно, что в случае масштабного ажиотажа вокруг вышеуказанного дома, несомненно, последует реакция властей, которые примут меры – хотя бы для того, чтобы не злить гражданское общество и не доводить ситуацию до крайней точки кипения. Но тем не менее, остается открытым вопрос: если архитектурные дома начинают огораживать (для сноса ли или для реставрации), значит, кто-то выдает разрешения на подобные действия? Но кто их выдает? Исполнительная власть Баку? А откуда она получает добро? Из Кабмина, в котором тоже «никто ничего не знает»? А, тем не менее, пора бы чиновникам, щедро раздающим указы о сносе, усечь простую истину: город, как и любая историческая ценность — народное достояние. Так почему же чиновники в купе с продажными и некомпетентными архитекторами считают, что вправе менять на свое усмотрение облик города, почему мнения общественности никто не спрашивает? Ведь мы бы смогли отстоять в таком случае нашу старину, памятники нашего уникального зодчества, не позволили бы превратить Баку в стеклянного монстра, раскаленного летом и отвратительно холодного зимой.

Сегодня, когда открыты все границы, нам есть, с чем сравнивать: практически во всех городах Европы (а Баку в свое время называли Кавказским Парижем) центр сохраняется в уникальном первозданном виде. Мы не будем приводить в пример Италию или Испанию, страны, нашпигованные древностью, сохранившими свой практически первозданный вид, а возьмем в пример Прагу, где до сих пор сохранились дома 14-15 веков, тщательно охраняемые государством, как уникальные исторические памятники, привлекающие огромное количество туристов. И за счет туризма значительно пополняется госбюджет, и средства эти страна тратит на сохранение города. На сохранение, а не на разрушение! Если подняться на одну из сторожевых башен около реки Влтавы, и посмотреть на Прагу сверху, то можно заметить и высотки, но расположены эти дома на таком далеком расстоянии от центра города, что рассмотреть их можно разве что в бинокль. Да, в центре Праги есть и современные здания, но они ни в коем случае не превышают этажности и настолько гармонично вписываются в облик города, создавая великолепный симбиоз прошлого и настоящего, что просто диву даешься! Вот это и называется смешанным архитектурным стилем, которым почему-то очень любят кичиться наши чиновники. Но спрашивается, откуда у нас взяться смешанному стилю, если ради новостроек, уродующих облик города сносят все подряд? Да, мы не против того, чтобы ломали так называемые «крысятники», но ведь под эгидой масштабных «госпроектов» под бульдозер идут уникальнейшие старинные особняки, в которых в своем время жили люди, прославившие Азербайджан на весь мир: артисты, художники архитекторы, ученые музыканты, композиторы. Эти люди святы для нас, но не для тех, кто четко завязан на строительном бизнесе в Баку. А что для них свято, спрашивается? Для этих вандалов нет ни истории, ни памяти, ни уважения к прошлому.

Не так давно автор этих строк вернулся из Берлина, где жил в спальном районе Фриденау (центр города), и где не было ни одной новостройки, только красивые старинные дома, парки и маленькие кофейни. Где по утрам так приятно завтракать, глядя на улицу. А новостройки – это уже Александр-плац – с его торговыми центрами, ресторанами и шикарными магазинами. И даже в Берлине, городе, по сути отстроенном с нуля, нет той хаотичности в современных постройках, гармонично сочетающихся со старыми домами.

А что в Баку? Центр города практически сведен на нет, его сузили от Торговой до «Ичеришехер». А почему? В чем провинились городские переулки, составляющие основную прелесть в любом старом городе? Почему около Михайловской (Матросской) церкви воткнули такого огромного уродливого многоэтажного монстра, что старая церковь моментально погибла на его фоне и смотрится не иначе как ненужная техническая постройка? Тоже самое касается и других новопостроенных многоэтажных монстров за ЦУМом, окончательно изуродовавших исторический центр Баку. Кто давал разрешение на столь губительные для облика столицы проекты? Кто подписал разрешения? Застройщики апеллируют «пилотными проектами», разрешениями Кабмина и Исполнительной власти. Но, Боже мой, неужели те, кто отдает подобные разрешения, не считаются ни с историками, ни с архитекторами, ни с дизайнерами? Неужели пачки долларов, полученных от предприимчивых бизнесменов настолько залепили глаза, что госструктуры ничего не хотят видеть? Почему никто еще не отдал разумного распоряжения запретить варварский снос и хаотичную застройку в Баку? Где спальные районы? Почему проводится именно снос, а не реставрация, как в любой другой цивилизованной стране?

К сожалению, все эти вопросы остаются без ответа. И пока чиновники отдают распоряжения на снос исторических зданий, город наш умирает. Он просто уходит в никуда, оставаясь только в нашей памяти. О нем помним мы, о нем еще будут помнить наши дети. Но внуки уже никогда не узнают, каким красивым был наш теплый южный город, являющийся побратимом Неаполя, террасами спускающегося к морю. И мы могли бы быть вторым Неаполем. Но увы.

Яна Мадатова

Minval.az