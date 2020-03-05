В российском информационном пространстве разворачивается масштабный скандал. Напомним: 24 февраля на страницах российской «Независимой газеты» была опубликована статья азербайджанского публициста Льва Аскерова «Сумгаитская трагедия. С чего начиналось и как это было», с подробным, основанным на материалах силовых структур бывшего СССР, рассказом о том, как действовали в Сумгаите армянские провокаторы, и прежде всего Эдик Григорян. Все факты строго документальны и почерпнуты из следственных протоколов и документов КГБ СССР. Статья вызвала предсказуемую истерику у армянской политической верхушки. Посол Армении в России Вардан Тоганян направил возмущенно-слезливые кляузы в Генпрокуратуру России и Роскомнадзор. Но теперь иреванские СМИ радостно сообщают: за публикацию неугодной армянской верхушке статьи уволены два заместителя редактора «Независимой газеты» — Андрей Рискин и Аркадий Ханцевич. А сама статья с сайта газеты «исчезла» (http://www.ng.ru/cis/2020-02-24/5_7801_tragedy.html). Правда, поисковик при этом выдает ее сохраненную копию (http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pRvyXP580RoJ:www.ng.ru/cis/2020-02-24/5_7801_tragedy.html+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=az). А сама газета по крайней мере официально никак не разъясняет, что произошло.

Что это? Очередное проявление активности армянского лобби? Да. Но…только ли?

Напомним про «закулисье». Доведение до мировой общественности правды об армяно-азербайджанском конфликте, подлинной истории Азербайджана и Карабаха в его составе — задача, важность которой в нашей стране вряд ли кому-то требуется долго доказывать. И тем более понятно, что эта «информационная война» между Азербайджаном и Арменией весьма активно ведется в информационном пространстве России. И, если «включить холодную голову», «собрать эмоции в кулак» и т.д., можно порассуждать в стиле «любая война идет с переменным успехом». Но сегодня вопрос стоит уже по-другому: на чьей стороне здесь выступает Кремль? И о чем идет речь — об очередных действиях армянского лобби или о соответствующей «отмашке» властей России?

12 лет назад, 31 марта 2008 года, к 90-летию «мартовской резни» в Баку, на страницах той же «Независимой газеты» увидела свет статья автора этих строк — «Трагедия, не ставшая историей» (http://www.ng.ru/courier/2008-03-31/16_tragedy.html), посвященная Ходжалинскому геноциду. Она и сегодня доступна по «прямой» ссылке. Тогда тоже было возмущение армянской верхушки, тем более что в тексте статьи приводилась цитата только что занявшего пост президента Армении Сержа Саргсяна: «До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить, они думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот (стереотип)». Но ни увольнения сотрудников «НГ», ни «изъятия» самой статьи с сайта не последовало. Теперь же события развиваются по-другому. Притом что вряд ли армянское лобби за эти годы так уж набрало вес. Не говоря о том, что в РФ, когда надо, его очень быстро принуждают к молчанию. «Зачистка» сочинского аэропорта от «армянской мафии» — пример показательный.

Возможно, скандала в «Независимой газете» еще слишком мало, чтобы делать далеко идущие выводы об «отмашке» центральных властей России. Но азербайджанские активисты в Москве уже не в первый раз обращаются к Генеральному прокурору России с требованием закрыть сайт yerkramas.org, справедливо полагая, что газета Yerkramas и ее сайт занимаются экстремистской деятельностью в многонациональной Российской Федерации, разжигают вражду на национальной почве, помещают на маншете портрет гитлеровского пособника Гарегина Нжде и используют его лозунг «Не должно быть и дня без борьбы с турком». Но вот здесь правоохранительные органы России, готовые «привлекать» за подозрительные лайки и репосты, реагировать не спешат.

26 февраля, в день годовщины Ходжалы, на портале российского «державного» телеканала «Царьград» появилась возмутительная и оскорбительная для Азербайджана статья некоего В.Хомякова — дешевый набор провокационных фейков о мифических «погромах и убийствах русских» в Баку накануне карательной акции советской армии 20 января 1990 года, «снайперах», будто бы стрелявших по солдатам, и прямых угроз в адрес Азербайджана в стиле «мы помним всё. И пусть те, кто ежегодно поминает в Баку своих жертв «Чёрного января», тоже помнят, что мы помним». На пасквиль отреагировало посольство Азербайджана в России. В дипмиссии сообщили, что «в связи с этой предвзятой и открыто искажающей события 20 января 1990 года статьей, в адрес Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова и руководителя Федеральной службы связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Александра Жарова были направлены письма за подписью Посла Полада Бюльбюльоглу», и напомнили, что во время государственных визитов высокого уровня иностранные гости, включая президента РФ, главу МИД РФ и других официальных лиц России, посещают мемориальный комплекс «Аллея Шехидов» и возлагают здесь венки. Но по крайней мере пока никто не торопится ни убирать с сайта «Царьграда» хомяковский пасквиль, ни увольнять тех, кто его опубликовал.

А вот это уже меняет дело. Потому как реакцию Генпрокуратуры и Роскомнадзора, так же так и ее отсутствие в случае с «Еркрамас» и «Царьградом», очень трудно подвести исключительно под рамки армянского лобби.

А если немного расширить временные рамки, то картина становится еще более сомнительной. А вернее сказать, несомненной. Совсем недавно, осенью 2019 года, в России внезапно стали усиленно раскручивать тему мифических «азербайджанских нацистов» из новоявленной группировки «ВБОН» («Во благо общего народа»), за чем явно читалась попытка спровоцировать «неофициальную» атаку на азербайджанскую диаспору. Причем и масштабы, и технологии, и участники той кампании под удобную версию об армянском лобби точно не подходили. Тем более в нее не укладывался нашумевший роспуск Всероссийского азербайджанского конгресса. И это не считая целой серии заявлений российского МИДа, вызывавших справедливое возмущение в Азербайджане. Перечислять можно долго. Но вывод из всего вышеприведенного все тот же. Сегодня азербайджанская общественность не просто ждет ответа Генпрокуратуры и Роскомнадзора на соответствующие обращения. Реакция этих российских государственных структур, а тем более ее отсутствие станет, простите за откровенность, еще и «лакмусовой бумажкой», безошибочным маркером позиции России. Из которой уже мы сами уже будем делать выводы.

И да, Москве тоже лучше помнить, что Азербайджан — это не «южная союзная республика», где по приказу Кремля ставили памятник Шаумяну и запрещали чтить память жертв «мартовской резни».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az