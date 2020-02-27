Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings считает маловероятным изменение тарифов на электроэнергию в Азербайджане.

«По социальным и политическим причинам правительство вряд ли поднимет регулируемые тарифы до уровня, который был бы достаточен для покрытия всей суммы операционных расходов «Азерэнержи», потребностей в крупных капитальных затратах и обслуживания долга. Мы понимаем, что долгосрочная дорожная карта Азербайджана для энергетического сектора предполагает приватизацию определенных энергетических активов, но мы не ожидаем, что Азерэнержи будет приватизировано или реструктуризировано в ближайшие несколько лет», — говорится в сообщении агентства.

Специалисты агентства ожидают, что Азерэнержи будет воздерживаться от привлечения средств от третьих лиц без гарантии государства.

«После массового отключения электроэнергии в 2018 году (блэкаут в июле), правительство провело обзор энергетической системы страны и утвердило план реабилитации. В результате инвестиционная программа «Азерэнержи» существенно увеличилась, и мы прогнозируем, что капвложения в 2019-2020 годах превысят 1 млрд манатов (около $0,6 млрд). Мы ожидаем, что государство продолжит финансировать капитальные вложения «Азерэнержи» через акционерный капитал или прямые государственные займы, и компания избежит любого долга третьей стороны, не гарантированного правительством», — подчеркивается в сообщении.

По оценке аналитиков агентства, операционные показатели «Азерэнержи» стабилизировались, и какое-либо ухудшение автономной кредитоспособности компании в среднесрочной перспективе не ожидается.

«Мы предполагаем, что Азерэнержи будет генерировать стабильные средства от операционной деятельности и частично финансировать свою инвестиционную программу за счет внутренних источников денежных средств. Мы также ожидаем, что министерство финансов Азербайджана будет покрывать любые нехватки ликвидности в компании при необходимости, в том числе путем финансирования капвложений или обслуживания долга. Таким образом, мы продолжаем оценивать самостоятельный кредитный профиль Азерэнержи на уровне «b-», принимая во внимание текущую государственную поддержку. Мы также учитываем высокие риски, связанные со структурой капитала компании, поскольку долговой портфель преимущественно деноминирован в иностранных валютах, и компания по-прежнему подвержена риску колебаний обменного курса. Существенных денежных потоков в иностранных валютах для снижения этого риска нет», — отмечается в сообщении.

Minval.az