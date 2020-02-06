Итак, до судьбоносных парламентских выборов осталось всего три дня, и чем меньше остается времени до дня выборов, тем сильнее накаляются страсти в лагерях кандидатов и их политических оппонентов. Причем, страсти иной раз напоминают сюжет дешевого индийского боевика, главный герой которого – этакий Рембо из Бомбея – крушит всех и вся, пренебрегая как законами гравитации, так и святыми для любого нормального человека принципами порядочности, такта и воспитания.

Ярким примером этого «Рэмбо» (но только не бомбейского, а Хатаинского) является Игбал Агазаде — соперник кандидата в депутаты от 3-го Хатаинского избирательного округа № 35 Рауфа Арифоглу. Грязной изобретательности И. Агазаде воистину нет предела: в какое только гнилое болото он и его свита ни погружались в попытке обогнать Рауфа Арифоглу, рейтинг которого растет ежедневно – благодаря четкой продуманной избирательной кампании, а также его умению найти ключ к сердцу каждого гражданина, проживающего в округе. И неудивительно, что по-другому обогнать столь успешного соперника чрезвычайно сложно, потому что в таком случае нужно делать вдвое больше, чем делает Рауф Арифоглу для своих избирателей. Но похоже Игбала Агазаде к добрым, благим делам (и честному пути к депутатскому креслу) жизнь явно не готовила, а потому он и его команда не покладая рук стараются насолить своему более успешному сопернику: то какого-то престарелого безработного Аббасова Рауфа Черкез оглу вытащили из замшелых сундуков Гусарского района и срочно зарегистрировали в качестве кандидата в депутаты в надежде, что народ, сбитый с толку фамилией и именем, будет ставить галочки под его кандидатурой — в пику Рауфу Арифоглу; то предвыборный постер Рауфа Арифоглу сплагиатили; то армия «умидозомбированных» троллей включает активный мотор своего мозгового ассенизатора, активно выплескивая дымящийся зловонный продукт, смачными коричневыми брызгами разлетающийся по интернету…

Если честно, то Рауфу Арифоглу можно только посочувствовать, так как ему очень не повезло с политическим противником – самоуверенным, наглым и непорядочным, который в силу отсутствия должного уровня образования наверняка не знал, кто такой Гераклит, а потому и не принял во внимание его предупреждение: если относиться к врагу с презрением и небрежением, то есть большая вероятность его недооценить, а, следовательно, и проиграть войну. И учитывая тот факт, что рейтинг Рауфа Арифоглу – несмотря на все тщетные потуги его соперника – продолжает резко расти, можно сделать вывод, что Игбал Агазаде войну уже проиграл. Но признавать своего поражения не желает, и потому мы не сильно удивимся, если в день выборов будут наблюдаться спровоцированные им грязные провокации на избирательных участках 3-го округа Хатаинского района. Хотя, что еще ожидать от человека, который являлся информатором (осведомителем, стукачём) экс-министра МНБ Эльдара Махмудова (во всяком случае, именно так утверждали СМИ, а дыма без огня, как известно, не бывает). Но главным парадоксом является тот факт, то этот человек возглавляет партию, носящую громкое имя «Умид» (Надежда). Остается открытым вопрос: надежда на что? На хамство? На попытку пройти в парламент при помощи грязных политических интриг? И если партией руководит человек, напрочь лишенный такого понятия как честь и достоинство, то имеет ли право на существование такая партия? Что она может дать людям, учитывая наглядные «уроки» ее руководителя? Посадил ли он хоть одно дерево в своем округе, помог ли материально хоть одной многодетной семье? Конечно же, нет. Зато усердно вставляет палки в колеса Рауфу Арифоглу, который вот уже много лет помогает людям.

Так или иначе, скоро выборы, и нам всем остается ждать результатов. И мы надеемся на то, что народ выберет самых достойных. И потому мы не уверены в списке достойных будет имя Игбала Агазаде.

Яна Мадатова

Minval.az