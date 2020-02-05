Есть в США, в штате Калифорния, город Глендейл. Его еще называют «маленькой Арменией». Солидная армянская община существует здесь уже давно, а теперь в этот пригород Лос-Анджелеса перебралось немало выходцев из нынешней Армении. Которые принесли с собой еще и местные нравы: на очередных выборах мэра плакаты кандидатов вспарывали ножом. Добропорядочные американцы были в шоке.

Теперь значительная часть избирательной агитации перенесена в Интернет. Где уже проявляются свои законы «грязных игр».

2 февраля Рауф Арифоглу, глава медиа-группы «Йени Мусават» и кандидат в депутаты от 35 Хатаинского избирательного округа, опубликовал в Фейсбуке свой предвыборный постер —избирательный бюллетень с указанием, где ставить «птичку»: вторая строчка, Аббасов Рауф Арифоглу.

Но проходит буквально несколько дней, и в Фейсбуке появляется этакий «плакат-клон». Та же идея, тот же шрифт, очень похожие графические решения и даже призыв не голосовать за «клона». Только его авторы призывают ставить птичку на третьей строчке. И все это сопровождается призывом отдать голос за «Рауфа Аббасова». То есть Аббасова Рауфа Черкез оглу.

Что это — банальный плагиат? Просто желание повторить постер?

Разместил этот постер Гошгар Бейлер. В его ФБ-аккаунте, как уже рассказывал Minval.az, размещены во множестве агитационные материалы Игбала Агазаде. На «аватарке» — агитационный постер партии «Умид».

Само по себе появление агитационного плаката другого кандидата от того же округа, где баллотируется Игбал Агазаде, на странице его горячего сторонника — уже нонсенс. А если речь идет о Рауфе Черкез оглу Аббасове — тем более. Как уже рассказывал Minval.az и как установили журналисты «Йени Мусават», Рауф Черкез оглу Аббасов — классический кандидат-«клон». Этого жителя Гусарского района привезли в Баку и зарегистрировали кандидатом в депутаты от 35 Хатаинского округа активисты партии «Умид».

Сделано это было с вполне читаемым расчетом. Увидев в бюллетене две строчки подряд: «Аббасов Рауф Ариф оглу» и «Аббасов Рауф Черкез оглу» — кто-то из избирателей наверняка запутается, где ставить отметку, а значит, какая-то часть голосов у Рауфа Арифоглу будет «оттянута». Увидев же в ФБ постер с советом «не запутаться», «не отдать голос клону» и поставить птичку на 3 строчке, многие избиратели запутаются тем более. 35 Хатаинский округ — единственный, где есть такой «кандидат-клон». Собственно, именно навязанная избирателям «игра в угадайки» и вынудила Рауфа Арифоглу опубликовать свой «постер-инструкцию». Но если в ответ в социальных сетях появляется точно такой же постер, да еще с призывом «не ошибиться» и «не проголосовать за клона», но как раз с «птичкой» напротив «клона» — это уже не просто новый эпизод грязной игры. Это выход «грязной игры» на новый «уровень-минус».

Только вот против кого ведется эта грязная игра? Против Рауфа Арифоглу? Да. Но не только.

Нынешние парламентские выборы имеют все шансы стать историческими. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе Давосского форума заверил: граждане Азербайджана изберут тех, кому доверяют.

В переводе, заверил, что в нашей стране пройдут прозрачные, честные, конкурентные выборы. Перемены видны уже сегодня: это и новые имена и лица в избирательных бюллетенях, и сниженный до минимума «административный ресурс», и куда более либеральный, чем прежде, порядок регистрации кандидатов, и многое другое. Хатаинский 35 избирательный округ, где основное соперничество развернулось между Рауфом Арифоглу и Игбалом Агазаде — яркий пример таких вот «выборных перемен». Здесь и острое соперничество, и настоящая, жесткая конкуренция, и минимальное присутствие административного ресурса, и солидная «свобода рук» для кандидатов, которые проводят встречи с избирателями и ведут свою агитацию… Власти держат слово. Иначе никому бы не понадобилось запускать в выборную гонку «клона» в лице Рауфа Черкез оглу из далекого Гусарского района.

И вдвойне жаль, что на этом фоне кое-кто из кандидатов прибегает к таким низкопробным приемам. Более того, занимаются этим персоны, позиционирующие себя как оппозиционеры и демократы. Но на деле это «подножка» не одному кандидату в пользу другого. Это удар по самой идее честных выборов, по всему реформаторскому блоку, искусственно созданный повод для разговоров в стиле «мы еще не доросли до демократии». Это грязная игра против избирателей, которых пытаются запутать и чьи голоса, назовем вещи своими именами, пытаются украсть.

Только вот в итоге эту игру нечестные соперники Рауфа Арифоглу ведут против самих же себя. Просто потому, что никто не отменял того, что во все времена называлось репутацией. И репутационными потерями. И да, выборы пройдут, а репутация останется. В своем «поствыборном» виде. И со всеми отметинами и «птичками», которые уже будет расставлять история.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az