Осенью 2015 года Gallup International Аssociation провела в Армении опрос общественного мнения. И получила неожиданные результаты: 54,4% респондентов выступили за присоединение этой страны к России. Тогда об этом «поговорили и забыли». Да и опрос, прямо сказать, не референдум. Но сегодня готовность более чем половины граждан Армении отказаться от независимости своей страны и присоединить ее к России может получить уже другое прочтение.

В самом деле, Кремль уже не очень даже и скрывает своей готовности к «собиранию земель», а проще говоря, к захвату и присвоению территорий соседних стран. На этот процесс, уверены эксперты, «завязана» и путинская перекройка Конституции РФ. Пока что в центре внимания — стремление Москвы «дожать» Минск и создать реальное союзное государство России и Беларуси. Но насколько успешно — вопрос открытый. В прошлом году в Минске добились отставки скандального посла России Михаила Бабича, который, как не без оснований полагали в Беларуси, так и не понял разницу между федеральным округом и независимым государством, теперь отказываются от закупок российской нефти и заговаривают о совместных учениях с НАТО.

На этом фоне Кремлю куда логичнее задуматься о «прихватизации» Армении. О независимости и суверенитете этой страны и так можно говорить только с очень серьезным допуском. Уже сегодня под контролем РФ в этой стране находятся электросети, газовая инфраструктура, железные дороги, сотовая связь, даже армия и внешние границы, включая КПП в международных аэропортах. На ее территории, в отличие от Беларуси, находится российская военная база. И если приложить к этому «коктейлю а-ля рюс» еще и вышеупомянутый соцопрос…

Но, справедливости ради, этот опрос проводился еще лет пять-шесть назад. И за это время в Армении утекло предостаточно воды, особенно той, которую льют с трибун в микрофон. Здесь даже состоялась шашлычная «недореволюция». А теперь в двусторонних отношениях Москвы и Еревана — «газовая тревога». Точнее, с 1 апреля для Армении могут быть повышены цены на газ — не то на 15, не то на 30 долларов за 1000 кубометров. Это, конечно, не увеличение цен на газ «в разы», как это проделала Россия в середине нулевых, но для Армении удар весьма болезненный. Как сквозь зубы признают в Иреване, если договориться не получится, придется повышать тарифы на газ для населения.

На этом фоне близкие к Николу Пашиняну издания уже предрекают в Армении волну газовых протестов. «Не следует забывать о прецеденте 2015 года, когда после повышения тарифов на электроэнергию в Ереване было сформировано движение «ЭлектрикЕреван», которое очень быстро генерировало колоссальную волну протеста, создав риски для политической стабильности. Думаю, в случае повышение тарифов на газ сложится такая же ситуация, но на сей раз – уже с более серьезными последствиями» — грозится на своей страничке в Фейсбук специалист по энергетической безопасности Ваге Давтян. Пропашиняновские эксперты припомнили «кабальный договор с «Газпромом»», подписать который Армению «вынудил» Путин в 2013 году, и гордо изрекли, что теперь в Армении «новая власть», и хотя пока Иреван не заявил о пересмотре договоренностей с Газпромом, «намерение Газпром повысить цены на газ может стать последней каплей в чаше терпения Армении».

И что же —Армения действительно грозит сорваться с «газового крючка»? И если так, то есть ли у Кремля, условно говоря, «план В» на тот случай, если «форпост» действительно решит, что он государство, способное самостоятельно принимать решения?

Вряд ли Москва испытывает здесь «дефицит сценариев». РФ располагает на территории Армении солидным вооруженным «кулаком» — личный состав 102-й российской базы и расквартированная там же военная полиция. Тем более здесь предостаточно политических сил, которые с полным правом можно назвать «промосковскими». И это не только политологи и эксперты, но и персоны, готовые по первому приказу выставить на улицы достаточное количество «штыков». Да и по сравнению с весной 2018 года настроения в Армении, мягко говоря, сдвинулись не в пользу Пашиняна. Самое время проводить параллели со знаменитой операцией «Аякс», которую провело ЦРУ в Иране в 1953 году, свергнув некогда суперпопулярного премьер-министра Мохаммеда Мосаддыка.

Другой вопрос, есть ли необходимость в такого рода драматичных сценариях. Во-первых, «срываться с газового крючка» Армении, несмотря на все «предпоследние, последние и последующие капли», особенно некуда. Теоретически газ может поставлять Иран, но для этого просто нет необходимой инфраструктуры. А на ее создание нет денег — ни у Иревана, ни у Тегерана. Рассчитывать на «реверсные поставки» по примеру Украины в Армении тоже не могут —транзитных газопроводов по их территории не проходит. Завозить сжиженный газ в порты Грузии, а оттуда — в Армению звучит, быть может, и красиво, но тоже требует строительства терминала (что крошечный армянский рынок не окупит) и еще использования грузинской газовой инфраструктуры. Станут ли там играть в такого рода игры на фоне своего сотрудничества с Азербайджаном — вопрос открытый. Вернее, риторический. Покупку «голубого топлива» по рыночным ценам местная экономика просто не выдержит. И самое главное, пресловутый «кабальный договор с Газпромом» Армения подписала не от хорошей жизни. Газовая инфраструктура отошла к России в счет оплаты долгов за газ. И как теперь поведут себя в Армении? Выкупят? За какие деньги? Национализируют? Есть риск нарваться на вполне оправданные российские санкции. И самое главное, в Иреване не могут не понимать: в случае слишком уж резких телодвижений не будет оружейных подарков в виде Су-30СМ, ЗРК «Тор» и т.д. И вряд ли случайно, что уже после «шашлычной недореволюции» Иреван вынужден был свернуть даже те «прозападные» программы, которые действовали во времена Сержа Саргсяна, в частности, отправить подготовленных в рамках помощи США саперов в российскую военную миссию в Сирии. И если уж называть вещи своими именами, армянские «форпостяне» слишком плотно сидят на другом «крючке» — карабахском. И понимают, что без военного «зонтика» РФ Армении не стоит и надеяться «удержать» оккупированный Карабах. И не исключено, что в регионе дело дойдет до восстановления исторических границ. На этом фоне в Иреване могут, конечно, изображать трепыхания на коротком поводке, но вот действительно «сорваться» с российского крючка не могут. А значит, «план Б» Кремлю вряд ли понадобится. Достаточно «плана А».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az