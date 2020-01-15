Армянская верхушка не прочь «прихватизировать» оккупированную грузинскую Абхазию. Об этом уже открыто заявила кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян, руководитель телеканала Russia Today. Строго говоря, комментировала она последние бурные события в Сухуми — с митингами, захватом «администрации президента», отставкой «президента» Рауля Хаджимбы, назначении новых «выборов» и т.д. И по словам Симоньян, «абхазская история — это, странным образом, еще и армянский вопрос», что «армян в Абхазии традиционно много», а в Сочи много выходцев оттуда», и вообще ее «прадед с прабабушкой, к примеру, всю жизнь прожили в Пицунде». Что, впрочем, не помешало ей попенять «некоторым абхазским политикам», которые — какой ужас! — «вдруг вспомнили национальный вопрос».

А теперь поясним. В марионеточных режимах «подковерная» борьба за власть идет не по-детски. Тем более что близость к власти и распределению внешних финансовых потоков — это по сути дела единственно возможный здесь «прибыльный бизнес». Все это присутствует и в нынешней вспышке страстей в Сухуми. Но не только. Многие независимые эксперты с самого начала отмечали: местные жители недовольны слишком большим влиянием армянской диаспоры в Абхазии.

Строго говоря, «армянский фактор» в абхазском конфликте присутствует еще с тех времен, когда здесь устраивал расправы над мирным грузинским населением воевавший на стороне сепаратистов «армянский батальон имени Баграмяна». Сегодня этнические армяне активно скупают привлекательную недвижимость (у которой чаще всего есть законные хозяева — грузинские беженцы) и т.д., а должность «вице-спикера» так называемого «парламента» местного марионеточного режима занимает Левон Галустян (что уже явно навевает параллели с захваченным украинским Крымом, где в девяностые должность вице-спикера парламента занимал Анушаван Данелян, который затем предпочел оттуда «исчезнуть», но накануне российской аннексии вновь «всплыл»). Более того, господин Галустян на пике кризиса в интервью иреванскому «Спутнику» старательно уверял, что местные армяне не поддерживают ни одну из сторон конфликта: «Армяне являются неотъемлемой частью многонационального народа Абхазии. В соответствии с этим у каждого есть свои симпатии, своя точка зрения. Есть армяне, которые, условно говоря, сочувствуют оппозиции, есть такие, кто поддерживает действовавшую власть». Словом, старательно «затирал» «армянскую», вернее, «антиармянскую» ноту в нынешних протестах.

И вот теперь на сцену выходит госпожа Симоньян, которая банально проговаривается: во-первых, эта самая «антиармянская нота» в сухумских протестах присутствует. А во-вторых, и «в-главных», для нее есть все основания — относительно Абхазии у армянской верхушки имеются особые планы. К тому же заявление Симоньян — не единственный симптом. В конце девяностых Армения даже просила у России право разместить свою военную базу в Дагомысе близ Сочи. Это, конечно, скорее напоминало анекдот из серии «а атомный авианосец на озере Севан не хотите?», но вот если госпожа Симоньян обозначает притязания на Абхазию вслух— это точно не повод похихикать. Можно долго выстраивать версии, означает ли ее заявление, что армянскую экспансию в Абхазии готова поддержать РФ, которая теперь, на фоне роста в Абхазии недовольства российским «протекторатом», решила укрепить здесь свои позиции за счет испытанного «инструмента» — армян, или же это чисто армянская «инициатива», но уж точно нет сомнений в другом. Территориальные претензии Армении к Грузии — уже давно не новость. Получив в подарок от Москвы Лори, в Иреване теперь не прочь «приармянить» Самцхе-Джавахетию, Тбилиси, земли бывшего Борчалинского уезда…А теперь в фокусе армянских аппетитов оказалась оккупированная Россией Абхазия. И если вспомнить, что в Иреване пытались договариваться с ее марионеточными «властями» о «транспортных коридорах», принимали в оккупированном Ханкенди футболистов из Сухуми, а иревансий «Спутник», представляя того же Левона Галустяна, не считает нужным упомянуть, что речь идет о марионеточном режиме — это уже информация к размышлению об истинном отношении к территориальной целостности Грузии властей Армении. Из чего сделать выводы должен прежде всего официальный Тбилиси.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az