Житель американского штата Висконсин Джеффри Графф спрятался от государства и налогов в лесном бункере, который сам вырыл.

41-летний мужчина выкопал бункер глубиной 2,7 метра и длиной шесть метров в лесистой местности и стал там жить со своими собаками. В своем убежище он хранил огнестрельное оружие, ножи, гриль, баллоны с пропаном, электрогенератор, инструменты, консервы, лук со стрелами.

Графф был задержан полицией после того, как местные жители пожаловались на то, что в лесу кто-то стреляет. Как оказалось, отшельник расстроился и палил из оружия из-за того, что от него убежали собаки.

Отмечается, что местность, которую выбрал для своего бункера американец, принадлежит Техническому колледжу Милуоки, и администрация учебного заведения Граффу разрешения жить на этой территории не предоставляла, передает портал «Korrespondent.net».

На данный момент местные власти проводят расследование в отношении Джеффри Граффа. Полиция не может сказать, сколько времени он проживал в лесу под землей. Не исключено, что продолжительный срок.

Американские правоохранители рассматривают возможность предъявить «лесному человеку» обвинения во владении короткоствольным ружьем, ношении скрытого оружия и проникновении на чужую территорию.

Отмечается, что ранее Графф уже попадал в поле зрения полицейских. Так, в 2009 году его арестовали за нарушение общественного порядка. Он ехал на велосипеде по улице, а за ним бежали восемь его собак. А в 2012 году мужчина подрался со стражами порядка.

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