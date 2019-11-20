Китайский Hunkt Canticie — именно так называется точная копия люксового британского внедорожника Range Rover. Стоимость машины — всего 18 тыс. долларов, и продавать её планируют пока только на китайском рынке.

Фанаты британских машин негодуют — китайцы практически полностью перерисовали дизайн флагманских внедорожников и почти наверняка сделали это без одобрения британской компании, которой принадлежат права на дизайн Range Rover, пишет «Лайф» со ссылкой на Carscoops.

Правда, сходство у китайского «клона» Range Rover сугубо косметическое — интерьер Hunkt Canticie, созданного компанией Zoteye, гораздо скромнее и не блещет роскошью, в отличие от британской машины. Хотя сходство в дизайнерских решениях налицо: центральная панель с миниатюрной «шайбой» вместо селектора КПП впервые была показана именно в Range Rover.

Силовая установка китайского внедорожника куда скромнее, чем у Range Rover: вместо пятилитровых V8 китайская копия оснащена бензиновым двухлитровым двигателем с турбонаддувом мощностью 218 лошадиных сил. Оригинальный Range Rover, кстати, в Китае стоит 173 тыс. долларов, и большинству населения такая машина не по карману. Реакции британского автопроизводителя пока не последовало.

Minval.az