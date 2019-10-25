Получит ли он «транскаспийское» прочтение?

Открытость — дело хорошее и необходимое. Даже в таких невинных вопросах, как транспортировка промышленного оборудования. Иначе установку для хранения сжиженного газа (LPG) итальянского производства, которую доставили в Баку и везли по улицам азербайджанской столицы, кое-то точно принял бы за ядерную ракету или еще что-нибудь в этом роде. Тем более что и размеры впечатляют: длина — 35 метров, объем — 345 тонн. Это первая подобная установка на Кавказе. На следующем этапе планируется привезти еще более впечатляющую установку — уже длиной 66 метров.

В SOCAR объяснили, зачем понадобилась новая LPG: в Азербайджане развивается промышленность и, как следствие, растет потребность в сжиженном газе. А еще, как уточняют информагентства, идет модернизация оборудования на НПЗ имени Гейдара Алиева. Всего же резервуаров для сжиженного газа будет 11, и пять из них уже на территории завода. А модернизация НПЗ, подчеркнули в SOCAR, позволит производить топливо, соответствующее стандарту Евро-5.

Сегодня уже как-то странно вспоминать, что еще в «нулевые» наша страна вынуждена была закупать «голубое топливо» у России: месторождения, которые прежде снабжали Азербайджан газом, истощились, новые еще не были введены в эксплуатацию. Более того, в 2006 году, когда российский «Газпром» резко повысил цену на газ для «непокорных» соседей России, наказать рассчитывали и нашу страну. Только просчитались. В декабре 2006 года президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью «Эхо Москвы» напомнил: когда Азербайджан начал программу закупки российского газа, этим занималась компания «Итера», с которой был долгосрочный контракт, а цена находилась на уровне 48 долларов за тысячу кубометров. Затем поставщиком стал «Газпром», с которым был подписан пятилетний контракт по цене, не превышающей 60 долларов. Но затем, до истечения подписанного контракта, «Газпром» повысил цену сначала до 110 долларов, потом — до 230, а в последний момент — до 235 долларов. И комментируя это, президент Ильхам Алиев подчеркнул: «…В дальнейшем было бы, наверное, более логично и разумно искать точки соприкосновения для совместной деятельности, совместных проектов, нежели пытаться односторонним порядком повысить цену и в какой-то степени заставить Азербайджан. Это невозможно. Азербайджан уже не то государство, которое можно заставить». Добавим от себя: таких заявлений и такой политики от Азербайджана в Москве явно не ждали. И тем более в «Газпроме», похоже, не приняли в расчет другого: Азербайджан располагает солидными запасами не только нефти, но и газа.

Сегодня, впрочем, о том своем стратегическом провале на всех направлениях в Москве не очень любят вспоминать. А Азербайджан — уже не импортер, а солидный экспортер газа, потребность в котором в мире, прежде всего в развитых странах Европы, растет — несмотря на все вопли и перфомансы экоактивистов, старательно запугивающих друг друга глобальным потеплением. Иначе сегодня в центре внимания политиков и экономистов не находились бы новые масштабные трубопроводные проекты, в том числе азербайджанский «Южный газовый коридор». Растет и потребность в газе в самом Азербайджане. А значит, насущной необходимостью становится и модернизация газовой инфраструктуры.

Но этот процесс модернизации газовой инфраструктуры разворачивается в то время, когда многие эксперты и аналитики оценивают шансы на подключение к «Южному газовому коридору» Туркменистана и транспортировке через Азербайджан на европейские рынки уже и туркменского «голубого топлива». Уже сообщалось, что консорциум европейских и китайских компаний, включающий Edison Technologies GmbH, MMEC Mannesmann GmbH, Air Liquide Global E& C Solutions (ЕС), совместно с SINOPEC Engineering Group (КНР), высказал готовность построить 300 км Транскаспийского газопровода по дну Каспийского моря. Наконец, намечен визит в Азербайджан президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова, в ходе которого, без сомнения, будет обсуждаться и вопрос Транскаспийского трубопровода.

Всемирный Банк также выразил готовность обсуждать с Туркменистаном поставки природного газа в Европу через Азербайджан, о чем на международной конференции «Нефть и газ Туркменистана — 2019» в Ашхабаде заявил главный эксперт по нефти и газу Всемирного банка Александр Хуурдеман. По его словам, с подписанием Конвенции по правовому статусу Каспия и завершением работ по созданию в 2020 году «Южного газового коридора», «поставки туркменского газа в ЕС становятся близкими к реальности».

Впрочем, полной ясности, позволяют ли подписанные в Актау договоренности реализовать проект Транскаспийского трубопровода, не испрашивая разрешения у России и Ирана, вопрос все еще открытый. Есть, впрочем, и альтернативный проект — транспортировка сжиженного газа при помощи танкеров-«газовозов», которая позволит обойтись без трубы как таковой. И хотя новые резервуары на НПЗ имени Гейдара Алиева, вполне возможно, и не связаны непосредственно с туркменскими газовыми проектами. Но вот сама по себе модернизация газовой инфраструктуры Азербайджана может оказаться решающим фактором. Тем более что Азербайджан уже не раз готовил свою инфраструктуру «с опережением» именно к старту масштабных проектов.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az