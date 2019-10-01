Взаимоотношения церкви и государства, а тем более участие церковных иерархов в текущей политике — вопрос сложный и деликатный. Отделена церковь от государства или же в стране сохраняется институт государственной религии, наконец, дозволяется ли, согласно писаным и неписаным правилам, церковным иерархам в своих проповедях касаться политических вопросов — все эти «тонкости» каждая страна решает по-своему. Но все же принято считать, что религиозным деятелям надлежит стоять над политическими страстями и уж тем более не ввязываться в откровенные провокации. Но это в цивилизованных странах. А в армянской церкви свои представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо».

На захваченных азербайджанских землях торжественно отмечают юбилей — 30-летие«Арцахской епархии» армянской церкви. Торжественная литургия прошла в монастыре Гандзасар, расположенном в оккупированном Кельбаджарском районе — это, напомним, бывшая резиденция патриарха албанской церкви, имущество которой вместе с паствой власти царской России подарили армянской церкви. Сам факт создания этой епархии на волне первых карабахских митингов, для пущей убедительности местного сепаратизма уже дает изрядную пищу для размышлений, чем в начале карабахского движения руководствовался армянский клир, у которого была возможность, но не оказалось желания удержать свою паству от втягивания в конфликт. Впрочем, в истории армянской церкви было много чего интересного, включая и патронирование террора, и соучастие в вооруженных мятежах. Еще интереснее, как к такому шагу церковных иерархов отнеслись власти тогда еще существовавшего СССР. Официально в Советском Союзе церковь была отделена от государства, но в реальности советские органы власти, а точнее говоря, спецслужбы патронировали клир весьма плотно. А в Карабахе тогда, напомним, действовал режим особого, то есть чрезвычайного, положения. Но воспротивиться провокационному шагу Москва даже не подумала. Более того, новоявленной епархии тут же передали Гандзасарский монастырь, находившийся за пределами НКАО — в Кельбаджарском районе, находившемся между Арменией и Нагорным Карабахом. Противодействовать раздуванию конфликта в планы кремлевских «силовиков» не входило, а вот армянским территориальным притязаниям они уже активно способствовали.

Но…намеренно оставим за скобками анализ событий 30-летней давности. Важно другое: похоже, церковные иерархи вновь втягиваются в опасные политические игры, которые только на первый взгляд кажутся «внутренним делом армянской церкви» или даже Армении как государства.

Напомним: в этом «политическом капустнике с религиозными декорациями», состоявшемся в Гандзасарском монастыре, разумеется, самое активное участие принял Бако Саакян, именующий себя «президентом Нагорного Карабаха». Появился ли там эчмиадзинский католикос Гарегин II, ожидается ли прибытие Никола Пашиняна — по этому поводу армянские официальные СМИ умалчивают. Но зато еще накануне стало известно, что в оккупированный Карабах прибыл экс-глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян. Его, как утверждают, пригласил туда предводитель «Арцахской епархии» архиепископ Паргев Мартиросян. Сам он объяснил свой жест просто: «Я пригласил Ванецяна, потому что знаю его давно, он – сын моего друга. На 30-летие епархии приезжает, кто хочет».

А Артур Ванецян, напомним, всего-то две недели назад подал в отставку с поста главы СНБ. А затем открыто «бросил перчатку» Николу Пашиняну, обвинив того в «стихийных решениях», «неуверенности в действиях», «неумении отличать первостепенное от второстепенного» и закончив все призывом: «Остановитесь!» В Армении на фоне этой увлекательной перепалки уже тогда начали «запасаться попкорном» и ждать, какой «компромат» на Никола Пашиняна раскроет Артур Ванецян. Никол Пашинян уже бросил против бывшего шефа СНБ «тяжелую артиллерию» в лице вожака «Сасна Црер», профессионального террориста с ливанским опытом Жирайра Сефиляна, который назвал Ванецяна «одним из наемников Кремля и представителей действующей в Армении пятой колонны». И вообще, по словам Сефиляна, «в течение этих полутора лет мы все стали свидетелями того, как с самого первого дня, когда Никол Пашинян оказался у руля власти в стране, со стороны известного государства (я имею в виду Россию) был начат процесс, цель которого – как можно скорее привести правительство Никола Пашиняна к провалу. И этот процесс до сих пор продолжается»

А теперь бывший глава СНБ прибыл в Карабах, этакое почти официальное «гнездо заговорщиков» против Пашиняна, «зачистить» которое у «народного премьера» ну никак не получается. И на этом фоне ну никак не получится поверить, что Артур Ванецян отправился в Ханкенди исключительно для того, чтобы отведать местный шашлык под «тутовку» и постоять со свечкой в Гандзасаре. Особенно теперь, когда власть Никола Пашиняна откровенно «зашаталась», против «народного премьера» открыто играет Москва, а открытый вызов ему бросают не только «карабахцы», но и… церковные иерархи.

По официальной версии, камнем преткновения оказалось, как утверждают ереванские эксперты, стремление Никола Пашиняна любой ценой протащить через парламент ратификацию Стамбульской конвенции. Она направлена на борьбу с семейным насилием, но предусматривается в ней и такое: «Стороны предпринимают… необходимые шаги по включению педагогического материала по таким вопросам, как равенство между женщинами и мужчинами, нестереотипные гендерные роли…» За этими самыми «нестереотипными гендерными ролями» тут же углядели ЛГБТ-сообщество, «однополые браки» и т.д. Азербайджан эту конвенцию просто не стал подписывать. А вот в Армении решили быть «большими европейцами», чем все остальные, особенно на волне «шашлычной революции» и прочего «дымб-дымб-ху». В Ереване даже готовили «ЛГБТ-форум», Никол Пашинян рассказывал в парламенте, как ему в Париже подавал кофе красивый армянский мальчик-гей, который сбежал из Армении вместе со своим любовником, за что и удостоился нашумевшей и весьма хлесткой тирады от ныне покойного Сергея Доренко. Это известные факты, о которых не раз рассказывала пресса, в том числе и Minval.az. Но теперь на авансцену вышла церковь. В конце июля нынешнего года эчмиадзинские иерархи призвали власти Армении воздержаться от ратификации Стамбульской конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Как указывается в заявлении епископов и правящих архиереев, «в конвенции содержатся положения и понятия вызывающие серьезную обеспокоенность с точки зрения национально-духовной идентичности и безопасности. Мы призываем ответственные органы власти воздержаться от ратификации конвенции». Это еще не предание Пашиняна анафеме, но уже открытый вызов «народному премьеру». Тот попытался ответить и пригрозить иерархам: «Мы хотим, чтобы правительство заходило в дела церкви? Если выяснится, что армянский народ хочет, чтобы правительство вмешалось в дела ААЦ, то правительство обсудит возможности этого, — бушевал он в ходе одной из встреч во время своего визита в США. — Когда мы говорим, что не вмешиваемся во внутреннюю жизнь церкви, а некоторые священнослужители говорят, что это правительство не похоже на прежнее, это слабое правительство, давайте копать под ним, то они получат сильный контрудар — мы их поставим на колени». Очевидно, тоже с помощью «Сасна црер» — других безотказных «силовых рычагов» у премьера не просматривается.

Только вот и «противная сторона» вряд ли будет полагаться только на «слово божье», молитвы и открытые письма. Особенно если на роль «коммуникатора» между «клиром и миром» в столь деликатном вопросе выбран именно Паргев Мартиросян, который при случае любит похвастаться, как во время первой карабахской войны лично брался за оружие, и еще поделиться деталями своих «боевых подвигов». Где здесь правда, а где известное правило «никогда так не лгут, как перед выборами, на войне и после охоты» — тема отдельного разговора (и расследования), но вот в связях Паргева с ханкендинской верхушкой сомневаться точно не стоит. Как и в готовности этой «верхушки» выставить против Пашиняна солидное количество «стволов». А уж местному клиру точно не впервой приносить свою паству в жертву «для поднятия армянского духа».

И вот это уже точно не «внутреннее дело Армении», потому как наиболее драматичные события, вполне возможно, развернутся на захваченных азербайджанских землях. Что, вполне возможно, поставит Азербайджан перед необходимостью вмешательства для нормализации ситуации. А значит, проработку вариантов необходимо начинать уже сейчас. Тем более что для такой операции у Азербайджана есть и силы, и средства, и правовые основания.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az